GCC Pokémon Destino di Paldea: Gardevoir-ex e Mew-ex shiny tra le nuove carte

Se avete dato un'occhiata alla cardlist di Destino di Paldea, saprete certamente che la nuova espansione del GCC Pokémon comprende una pletora di mostriciattoli shiny e di carte con illustrazione alternativa. Oggi, però, è la stessa The Pokémon Company a svelarci un paio di nuovi mostriciattoli cromatici, tra cui Mew-ex e Gardevoir-ex Full Art.



Partiamo proprio dal Mew-ex cromatico realizzato da USGMEN. L'artista è alla sua prima apparizione su una carta Pokémon, perciò il fatto che gli sia stato assegnato un mostriciattolo leggendario (e amatissimo dai fan) come Mew è eccezionale. Tuttavia, l'illustratore ha svolto un lavoro egregio sulla carta, utilizzando uno stile pulito e bidimensionale, che però mette in evidenza i tratti salienti e i poteri di Mew.



Proseguiamo con Gardevoir-ex, una carta già ricercatissima tra i fan, che non vedono l'ora di aggiungerla alla propria collezione sin da quando il mostriciattolo si è mostrato nella cardlist giapponese di Destino di Paldea. Ovviamente, Gardevoir-ex (come anche Mew-ex) è un Pokémon in versione shiny, che dunque dice addio ai classici colori verde e rosso per ottenere una colorzione azzurra e arancione di enorme impatto.



L'ultimo Pokémon svelato da Pokémon.com è invece la versione ex di Clodsire di Paldea, un Pokémon introdotto in nona generazione la cui versione shiny dice addio alla tinta marrone fango per adottarne una tendente al viola, che potrebbe riferirsi al doppio tipo Veleno-Terra del Pokémon nei videogiochi. L'illustrazione della creatura è stata realizzata da PLANETA Mochizuki, che ha già diversi artwork all'attivo.



Concludiamo poi con una doppietta di carte Allenatore, ovvero lo stadio Collina Chiarodiluna e il Macchinario Tecnico Pugno Disperato, illustrati rispettivamente da Ayumi Odashima e dallo Studio Bora. Non si tratta certo di carte che brillano per la bellezza del loro artwork, ma siamo certi che entrambe potrebbero trovare spazio in qualche mazzo competitivo.