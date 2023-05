GCC Pokémon: disponibile la Collezione di Cyclizar-EX con una carta foil oversize

A inizio marzo, vi avevamo parlato dell'annuncio del box del GCC Pokémon di Cyclizar-EX. All'epoca non c'era ancora una data d'uscita ufficiale per il prodotto, ma, da qualche giorno, il box speciale di Cyclizar-EX è finalmente arrivato nelle edicole e nei negozi specializzati anche in Italia.

Il set, di cui potete trovare un'immagine in calce a questa notizia, viene chiamato ufficialmente "Collezione Cyclizar-EX del GCC Pokémon", e comprende innanzitutto due carte promo olografiche, una dedicata a Rotom e l'altra dedicata a Cyclizar-EX, che è ovviamente il protagonista del box. Il Pokémon Cavalcatura è inoltre presente anche con una carta foil in formato oversize all'interno della Collezione speciale.

Accanto alle tre carte promozionali, inoltre, avremo quattro bustine del GCC Pokémon di Scarlatto e Violetto. Le tre buste, ovviamente, saranno del set base di Scarlatto e Violetto, uscito in Italia il 31 marzo e che sta per essere sostituito con la seconda espansione di nona generazione, Evoluzioni a Paldea, in uscita il 6 giugno nel nostro Paese. Inoltre, ogni Collezione di Cyclizar-EX contiene anche una carta codice per il GCC Pokémon Online.

Il prezzo del set è di 24,90 Euro presso i principali rivenditori autorizzati: un prezzo ottimo, specie se consideriamo che i pacchetti singoli di Scarlatto e Violetto costano, da soli, circa 6 Euro l'uno. Di fatto, acquistando il box vi porterete a casa gratuitamente le tre carte promozionali foil appositamente stampate da The Pokémon Company.

Venendo nello specifico alla carta di Cyclizar-EX, si tratta di un Pokémon EX di tipo normale con 210 PS e con le due mosse Energicorsa e A Tavoletta. La prima, al costo di un'energia, infligge 30 danni ad un Pokémon avversario e permette di cercare una carta energia nel mazzo, per poi assegnarla a Cyclizar. La seconda, invece, ha un costo di tre energie e infligge ben 180 danni all'avversario, bloccando però il Pokémon per un turno di ricarica.