GCC Pokémon, c'è la cardlist completa di Raging Surf: ecco Groudon e Gholdengo

Dopo aver visto le prime carte Rare Illustrazione del set Pokémon Raging Surf, arriva oggi un'altra informata di mostriciattoli che faranno parte della nuova espansione nipponica del GCC di Game Freak. A questo giro, accanto ad una manciata di Art Rare, abbiamo la cardlist "base" completa di Raging Surf, che comprende 62 carte.

All'interno della cardlist, reperibile per intero sul sito web di PokéGuardian, troviamo carte estremamente intriganti, come il Garchomp-ex Teracristal di tipo Acqua o Hoopa-ex Teracristal di tipo Lotta. Tra gli altri Pokémon-ex, invece, abbiamo Tapu Koko di tipo Elettro, Froslass Teracristal di tipo Erba e Gholdengo e Bombirdier di tipo Acciaio.

Particolarità dell'elenco è la totale mancanza di Pokémon di tipo Fuoco e di tipo Erba, fatta eccezione per il già citato Froslass Teracristal. Abbiamo poi un solo Pokémon di tipo normale (Cyclizar) e due di tipo Psico (entrambi versioni alternative di Gimmighoul). Infine, vi segnaliamo che il tipo Buio non ha alcun Pokémon-ex né alcun Pokémon Teracristal: dopo gli eccessi del Charizard-ex Teracristal di Ossidiana Infuocata, dunque, Game Freak ha deciso di "bilanciare" il tipo Buio nella nuova espansione.



Per quanto riguarda le carte Rare Illustrazione, invece, la stessa The Pokémon Company ha svelato Gimmighoul e Gholdengo-ex, le cui due carte compongono, insieme, un'unica illustrazione bidimensionale dallo stile decisamente ispirato. D'altro canto, non ci si poteva aspettare nulla di diverso per una delle due cover card dell'espansione.



Passiamo poi alle maestose Rare Illustrazione di Aegislash e Groudon: il primo viene ritratto con uno stile classico ed estremamente dettagliato mentre riposa in forma difesa in un antico tempio, mentre per il secondo è stata adottata una posa più plastica, con tanto di vulcano che erutta in lontananza, a simboleggiare la potenza del leggendario di Hoenn. Controbilancia, seppur solo in parte, la carinissima Rara Illustrazione di Snorunt, che ci mostra il Pokémon mentre si diverte rotolandosi nella neve.



Parallelamente, le sezioni di Taiwan e Hong Kong del GCC Pokémon hanno annunciato due carte promozionali speciali di Victini, una con la classica replica del modello 3D del leggendario di Unima e l'altra che adotta nuovamente uno stile bidimensionale e che accompagna il mostriciattolo agli altri Pokémon più importanti di Raging Surf, come i già citati Garchomp, Gimmighoul e Tapu Koko.