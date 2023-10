GCC Pokémon, la nuova espansione si avvicina: ecco il Kit Sfida Strategica

Il nuovo set del GCC Pokémon, Paradosso Temporale, è in arrivo in edicola e nei negozi specializzati il 3 novembre. Tuttavia, i fan più accaniti potranno testare con largo anticipo le carte di Paradosso Temporale con il Kit Strategia dell'espansione, in uscita già nel mese di ottobre: ecco tutti i dettagli!

Il Kit Sfida Strategica di Paradosso Temporale farà il suo debutto il 21 ottobre 2023 presso i negozi specializzati e alcuni rivenditori selezionati. Il kit sarà disponibile solo durante alcuni precisi eventi e tornei di prerelease, e potrà essere utilizzato dai fan per misurarsi in una serie di sfide basate sulle carte della nuova espansione prima del loro rilascio ufficiale.



Ogni kit di prerelease, dunque, contiene quattro buste di Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale, insieme ad un mazzo da 40 carte pronto per il gioco. Tra queste carte, inoltre, ci sarà una promo esclusiva a caso su quattro, pensata per dare una marcia in più ad ogni mazzo. Ovviamente, i deck potranno essere potenziati anche con le carte trovate nei pacchetti contenuti nel kit: chissà che, tra queste, non troverete i misteriosi Pokémon Paradosso!



Come sempre, il formato prerelease del GCC Pokémon ha delle regole tutte sue: niente mazzi da 60 carte, dal momento che la capienza massima di un deck è da 40 carte. Scende anche il numero delle carte premio, che da 6 passano a 4. In questo modo, gli incontri si fanno più veloci, permettendo ai neofiti di giocare ad una versione all'acqua di rose del GCC e, al contempo, dando modo ai veterani di testare in anteprima alcune strategie della nuova espansione.



Infine, The Pokémon Company ha anche svelato quali saranno le quattro carte promo di prerelease di Paradosso Temporale: tra di esse, infatti, avremo il leggendario del Quartetto Nefasto Chi-Yu, il Pokémon Paradosso Tempo Futuro Saccoferreo, il mostriciattolo di seconda generazione Xatu e, infine, il Pokémon di tipo acciaio Aegislash.