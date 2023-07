GCC Pokémon Evoluzioni a Paldea: avete visto questo bellissimo Magikarp full art?

Vi abbiamo già consigliato tre mazzi del GCC Pokémon di Evoluzioni a Paldea, che sicuramente faranno gola agli allenatori in erba. Tuttavia, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è anche collezionismo: ecco dunque le più belle carte Rare Illustrazione di Evoluzioni a Paldea, che sicuramente meritano uno spazio nella vostra collezione.

Partiamo con le tre carte Rare Illustrazione di Sprigatito, Floragato e Mewoscarada-ex. I tre Pokémon sono ritratti in un bellissimo ambiente floreale da Kouki Saitou, che cattura i mostriciattoli in posizioni incredibilmente naturalistiche: è impossibile non rimanere affascinati di fronte a uno Sprigatito che schiaccia un pisolino in un vaso di fiori. Cambiamo completamente registro con le Rare Illustrazione di Fuecoco, Crocalor e Skeledirge-ex, che vengono invece mostrati mentre sono immersi in un chiassoso ambiente cittadino. Fuecoco si trova in un carrello della spesa e sta accompagnando la sua allenatrice a fare shopping, mentre Crocalor sembra intento a combinare un disastro nelle corsie di un supermercato. Skeldirge, infine, aiuta la sua allenatrice a portare a casa la spesa, in un contesto che ricorda da vicino quello delle grandi città di Paldea come Mesapoli. Infine, le Rare Illustrazione di Quaxly, Quaxwell e Quaquaval-ex ci mostrano i tre Pokémon di fronte allo specchio, intenti ad aggiustarsi il ciuffo e ad ammirarsi per la propria bellezza. L'illustrazione di Souichirou Gunjima coglie nel segno le caratteristiche salienti dei tre starter di tipo acqua, non c'è che dire. Shinji Kanda, invece, ci delizia con un incredibile Magikarp Rara Illustrazione: il Pokémon Pesce è ritratto mentre si fa trasportare dalla corrente di un fiume in un contesto dal tratto stilizzato e appena abbozzato, che sembra realizzato con pastelli a cera e tanta, tantissima pazienza. Un piccolo capolavoro che mette in luce l'unica abilità del mostriciattolo, quella nel salto (con splash annesso!). Infine, l'ultimo Pokémon che vi segnaliamo è l'ispirato Frigibax Rara Illustrazione di Tomokazu Komiya. Komiya, diventato recentemente uno degli artisti Pokémon più amati dalla fanbase Pokémon, ci delizia con un altro suo capolavoro: il piccolo Pokémon si diverte giocando sulla riva di un fiume dai colori pastello, in uno scenario che ricorda tanto il futurismo italiano quanto l'arte di Salvador Dalì. A proposito, avete già dato un'occhiata alle Rare Illustrazione di Ossidiana Infuocata, in arrivo l'11 agosto?