GCC Pokémon, è il giorno di Evoluzioni a Paldea: disponibile in edicola!

Dopo una lunga campagna marketing, che ha portato alla scoperta di tutte le carte di Pokémon Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea, finalmente la nuova espansione del GCC Pokémon è disponibile in tutte le edicole e nei negozi specializzati. Ecco ciò che dovete sapere sul nuovo set del cardgame dei mostriciattoli tascabili.

Innanzitutto, con Evoluzioni a Paldea verrà ripresa la tematica dei Pokémon-ex, già riportata in auge con il set base di Scarlatto e Violetto. Questi Pokémon sono dei mostriciattoli potentissimi, con degli attacchi e degli effetti più forti della media e con una quantità di PS superiore a quella degli altri Pokémon. Tuttavia, ogni volta che metterete KO un avversario "ex" riceverete due carte premio, e non una sola.

Tra i Pokémon-ex di Evoluzioni a Paldea abbiamo i tre starter Quaquaval, Skeledirge e Meowscarada, insieme ai due leggendari del Quartetto Nefasto Chien-Pao e Ting-Lu (che sono anche due delle cover card del set) e a Pokémon come Slowking, Forretress e Dedenne, che uniscono il trattamento ex con quello Teracristal, il quale permette loro di cambiare tipo rispetto a quello consueto nei videogiochi e nel cardgame Pokémon.

Ritornano inoltre le carte con rarità Illustrazione e con stili artistici particolari, che costituiranno le variant dei principali mostriciattoli del set. Se volete dare un'occhiata alle nuove carte di Evoluzioni a Paldea, potete farlo sul sito web del GCC Pokémon. Noi di Everyeye, invece, vi abbiamo svelato le carte di Bellibolt-ex e di Kissara (la cui variant full-art è andata a ruba in Giappone!).

Come per ogni espansione, potrete acquistare le carte di Evoluzioni a Paldea nei negozi specializzati e nelle edicole del territorio: i Pokémon della nuova espansione saranno disponibili in bustine da 10 carte e booster box da 36 pacchetti ciascuno, nei set Allenatore Fuoriclasse e nei Kit Sfida Strategica. In futuro, invece, arriveranno anche delle Collezioni Speciali dedicate ai Pokémon più iconici del set.