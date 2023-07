GCC Pokémon Evoluzioni a Paldea: scopriamo i segreti delle illustrazioni

Il lancio di Evoluzioni a Paldea, la nuova espansione del GCC Pokémon, risale ormai ad un mese fa. Mentre i giocatori iniziano a testare le nuove carte nel gioco competitivo e ultimano le loro collezioni, è The Pokémon Company a svelarci alcune bellissime illustrazioni dei Pokémon di Evoluzioni a Paldea, insieme ai loro segreti.

Le prime due carte su cui The Pokémon Company pone l'enfasi sono Corviknight ed Electrode di Scav, entrambi disegnati con un tratto estremamente distintivo, caratterizzato da un uso disinvolto del colore e da dai contorni neri e spessi, che delineano il Pokémon e lo separano dall'ambiente circostante. Entrambe le carte, inoltre, godono di un effetto di movimento e velocità ottenuto facendo sollevare un polverone da terra al passaggio di Electrode e mostrando la neve sollevata dal battito d'ali di Corviknight. Si passa poi al Tinkaton di Kouki Saitou, al Pawmo di Hitoshi Ariga e all'Eiscue di Kawayoo, quest'ultimo con una posizione davvero particolare e dinamica. La particolarità che unisce i tre Pokémon? Il loro artwork, pensato per essere tanto carino quanto minaccioso: d'altro canto, con mosse capaci di infliggere fino a 180 danni e di colpire anche i Pokémon nella panchina avversaria, questi tre mostriciattoli faranno calare il silenzio sul terreno di gioco dopo essere scesi in campo. Avete fatto caso allo sguardo minaccioso del Pineco di Kouki Saitou, del Luxray di Ooki e del Frigibax di Akira Egawa? Si tratta di tre Pokémon illustrati appositamente per far risaltare il loro sguardo intenso e la loro determinazione. Nel caso di Luxray, in particolare, allo sguardo truce abbiamo abbinate anche un'abilità e una mossa niente male, che ne faranno una scelta quasi obbligata per molti allenatori. Infine, non possiamo che segnalarvi il bellissimo trio dei Tauros di Paldea, realizzati rispettivamente da Shin Nagasawa (tipo Lotta), da Oswaldo Kato (tipo Acqua) e da Akira Egawa (tipo Fuoco). Quest'ultimo è di gran lunga il più riuscito dei tre, ma le carte che compongono il trio sono tutte minacciose e imponenti, mostrandoci la pericolosità della nuova forma regionale del Pokémon originario di Kanto.