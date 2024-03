GCC Pokémon: la Guardia di Finanza ha sequestrato più 30 mila carte false a Rieti

A seguito di una serie di controlli effettuati in alcuni esercizi commerciali e presso alcuni ambulanti attivi sul territorio rietino, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Rieti ha sequestrato oltre 30 mila carte Pokémon contraffatte.

Durante i consueti controlli atti a contrastare fenomeni quali contraffazione e abusivismo commerciale, le Fiamme Gialle di Rieti hanno rinvenuto e conseguentemente sequestrato un totale di 31.360 carte contraffatte.

A causa dell'enorme popolarità del Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon, che dopo ventotto anni continua ad appassionare i giocatori di tutte le età, il fenomeno della contraffazione è purtroppo ancora molto diffuso - e questo maxi-sequestro sta qui a dimostrarlo. Le carte più rare possono arrivare a valere anche svariate centinaia o migliaia di euro (per non parlare di alcuni pezzi milionari), dunque non stupisce affatto che certi malintenzionati cerchino il guadagno facile arrivando a falsificarle.

Spesso e volentieri ci rimettono anche i veri appassionati, che finiscono per diventare vittime del fenomeno della contraffazione. Celebre, in tal senso, l'episodio che ha visto Logan Paul venire truffato per un totale di 3,5 milioni di dollari.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su