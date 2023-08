GCC Pokémon, incoronati i nuovi campioni mondiali: ecco chi sono!

I campionati mondiali Pokémon si sono conclusi nelle scorse ore, incoronando i migliori allenatori del pianeta. Ovviamente, anche il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è stato al centro di un torneo su scala globale, che ha permesso alla community di incoronare i Campioni del GCC Pokémon del 2023.

Come spiega un post su Instagram del profilo ufficiale del GCC Pokémon, i nuovi campioni mondiali del cardgame tratto dai mostriciattoli tascabili Nintendo sono:

Shao Tong Yen nella categoria Junior

Gabriel Fernandez nella categoria Senior

Vance Kelley nella categoria Master

Nello specifico, nella categoria Master Kelley ha sconfitto lo sfidante (e favorito) Tord Reklev, portandosi a casa l'ambitissimo titolo di Campione del TCG Pokémon e un bel gruzzolo da 25.000 Dollari. Reklev, invece, ha vinto 15.000 Dollari, mentre i tre giocatori in terza posizione hanno vinto 7.500 Dollari ciascuno e i quattro in quarta posizione si sono aggiudicati 5.000 Dollari ciascuno. Un bel premio, specie a confronto con quello destinato ai vincitori dei Campionati Mondiali di Yu-Gi-Oh!.

Vance Kelley è un giocatore navigato: di origini americane, Kelley si era già classificato sesto ai campionati mondiali del TCG Pokémon nel 2022. Quest'anno, l'allenatore si è qualificato ai mondiali per un soffio, dopo dei posizionamenti non particolarmente brillanti al North American International Championship di luglio.

Anche Shao Tong Yen e Gabriel Fernandez, rispettivamente originari di Taiwan e del Brasile, sono dei giocatori piuttosto esperti del TCG. I loro mazzi, le cui cardlist complete verranno svelate prossimamente da The Pokémon Company, dovrebbero essere trasformati in deck pronti per il gioco in arrivo nei prossimi mesi presso i rivenditori specializzati.