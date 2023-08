GCC Pokémon, Koraidon e Miraidon al centro della nuova Premium Collection doppia

Ora che il set Pokémon Ossidana Scarlatta è disponibile, è arrivato il momento del lancio delle prime Premium Collection dedicate all'espansione. Nelle scorse ore, infatti, The Pokémon Company ha svelato ben due Collezioni Premium del GCC Pokémon, dedicate rispettivamente ai Pokémon Paradosso e ai Pokémon-ex.

Andiamo però con ordine: solo qualche giorno fa, The Pokémon Company aveva svelato la Premium Collection del GCC Pokémon di Charizard, che conteneva una versione variant con illustrazione alternativa del Charizard-ex Teracristal di tipo Buio che fa da cover card dell'espansione. Insieme a Charizard, sono state svelate anche delle carte di Charmander e di Charmeleon.



La prima Premium Collection, svelata da PokéGuardian, è dedicata ai Pokémon Paradosso: in particolare, il cofanetto è bifronte, con un lato dedicato a Koraidon e uno dedicato a Miraidon, rispettivamente Pokémon Paradosso del passato e del presente basati su Cyclizar. Ciascun lato del cofanetto comprende due o tre pacchetti di espansione di set di Scarlatto e Violetto, tra cui:

Due pacchetti di Ossidiana Infuocata

Un pacchetto di Evoluzioni a Paldea

Due pacchetti del Set Base di Scarlatto e Violetto

Oltre ai booster, inoltre, avremo anche due carte di Koraidon e Miraidon-ex, entrambe con illustrazione replicata dalle versioni del set base di nona generazione dei due Pokémon, una carta jumbo oversize di Cyclizar e un codice per il GCC Pokémon Live. Il prezzo del prodotto sarà di 29,99 Euro per il mercato europeo. Il suo lancio è previsto per l'8 settembre 2023.



Il 22 settembre, invece, sarà la volta della Premium Collection "Potenze Evolute", che ruoterà attorno a due Pokémon-ex amati da tutti i fan del GCC. Stiamo parlando di Magnezone e di Gardevoir, entrambi presenti in ben tre versioni all'interno della collection. Nello specifico, ciascun cofanetto conterrà ben sei pacchetti di Ossidiana Infuocata e una serie di carte, tra cui:

Tre versioni di Gardevoir, tra cui Gardevoir-V, Gardevoir-VMAX e Gardevoir-ex, quest'ultimo con illustrazione uguale al Pokémon del set base di Scarlatto e Violetto

, tra cui Gardevoir-V, Gardevoir-VMAX e Gardevoir-ex, quest'ultimo con illustrazione uguale al Pokémon del set base di Scarlatto e Violetto Due carte di Ralts e Kirla

Tre versioni di Magnezone, tra cui Magnezone-V, Magnezone-VMAX e Magnezone-ex, quest'ultimo con illustrazione uguale al Pokémon del set base di Scarlatto e Violetto

, tra cui Magnezone-V, Magnezone-VMAX e Magnezone-ex, quest'ultimo con illustrazione uguale al Pokémon del set base di Scarlatto e Violetto Due carte di Magnemite e Magneton

Completa il pacchetto un codice per il GCC Pokémon Live. Il set, svelato al momento per il mercato francese, costerà ben 69,98 Euro. Il prezzo elevato della Collection, ovviamente, è giustificato dall'elevato numero di pacchetti di carte e di foil sfuse che essa contiene.