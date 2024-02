GCC Pokémon, leakate le prossime espansioni? Arrivano Ogerpon e Terapagos

Mentre i fan del GCC Pokémon aspettano l'arrivo in Italia dell'espansione Cronoforze, previsto per il 22 marzo, The Pokémon Company sembra essere immersa nei preparativi per i prossimi set del suo cardgame. Oggi, per esempio, alcuni marchi registrati ci svelano i nomi dei prossimi prodotti del GCC Pokémon in uscita nel 2024.

Il portale PokéGuardian, infatti, spiega di aver scoperto che il prossimo set principale del GCC Pokémon sarà "Mask of Change", ovvero "La Maschera del Cambiamento" o "La Maschera della Mutazione". L'espansione dovrebbe avere per protagonista il mostriciattolo leggendario di nona generazione Ogerpon, già al centro del DLC La Maschera Turchese di Pokémon Scarlatto e Violetto. Stando a quanto riportato da PokéGuardian, il set arriverà in Giappone il 26 aprile 2024 e sarà venduto nei consueti booster box da 30 pacchetti ciascuno al costo di 5.400 Yen.

Il prodotto, tra le cui carte dovrebbe spiccare un Ogerpon-ex con Teracristallizzazione sconosciuta, dovrebbe adattare parte del DLC La Maschera Turchese anche nel Gioco di Carte Collezionabili. Il numero di carte del set, purtroppo, resta ancora sconosciuto. Il 17 maggio, inoltre, verrà pubblicata una Collezione Speciale con una carta Jumbo di Ogerpon, una carta promozionale dello stesso mostriciattolo e una carta promo dedicata alla sua maschera.

Invece, il 7 giugno uscirà in Giappone "Night Wanderer", il terzo set principale del GCC Pokémon per il 2024. L'espansione dovrebbe uscire in Italia per la fine dell'estate e dovrebbe focalizzarsi sui nuovi Pokémon di La Maschera Turchese: le sue cover card dovrebbero rappresentare rispettivamente Okidogi, Fezandipiti e Munkidori, i membri del trio dei Beniamici di nona generazione.

Separatamente, un secondo report di PokéGuardian rivela che The Pokémon Company ha registrato il brevetto "Stella Miracle", che dovrebbe fare riferimento alla quarta (e forse ultima) espansione principale del 2024 del GCC dei mostriciattoli tascabili. Il set dovrebbe adattare del tutto o in parte il secondo DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, il Disco Indaco, focalizzandosi in particolare sulle tre forme di Terapagos, che potrebbe così ricevere una versione "standard", una variante Teracristal e una Teracristal-ex per la sua Forma Astrale.