GCC Pokémon, leakati i set-paradosso Future Flash e Ancient Roar: in arrivo a fine 2023?

The Pokémon Company ha già svelato che Ossidiana Oscura sarà il prossimo set del GCC Pokémon, ma sembra che l'azienda dietro alle carte dei mostriciattoli tascabili sia al lavoro ad almeno un paio di altre sorprese per l'autunno e l'inverno. In particolare, a ottobre dovrebbero uscire i due set intitolati Ancient Roar e Future Flash.

Facciamo però un passo indietro, e cerchiamo di fare mente locale sulle prossime uscite del GCC Pokémon. Il 9 giugno uscirà Evoluzioni a Paldea, il secondo set di Scarlatto e Violetto. Ossidiana Oscura arriverà a inizio agosto in tutto il mondo, mentre dopo di essa, nel mese di settembre, dovrebbe debuttare in occidente il set-nostalgia Pokémon Card 151, basato sui mostriciattoli di Kanto.

Sempre a settembre, questa volta in Giappone, The Pokémon Company dovrebbe lanciare il set Pokémon Raging Surf, il quale dovrebbe essere incentrato sui mostriciattoli Teracristal, e dovrebbe avere in copertina un Garchomp con Teratipo Acqua e un Gholdengo-EX senza teratipo. Raging Surf sarà dunque la quarta espansione principale dell'OCG Pokémon di nona generazione, e dovrebbe debuttare in occidente in autunno, forse nel mese di ottobre o in quello di novembre.

In parallelo, verso la fine dell'anno in Giappone dovrebbe arrivare un altro set Pokémon. Grazie a quanto svelato dai colleghi di PokéGuardian, sappiamo che questa espansione sarà divisa in due set-gemelli, chiamati Ancient Roar e Future Flash. Dati i nomi delle due espansioni e il fatto che saranno lanciate insieme, viene spontaneo pensare che esse saranno rispettivamente dedicate ai Pokémon Paradosso del passato e ai Pokémon Paradosso del futuro.

Sempre secondo PokéGuardian, Ancient Roar e Future Flash arriveranno il 27 ottobre in Giappone, e saranno come sempre venduti in booster pack da cinque carte l'uno o in booster box da 30 pacchetti ciascuno.

Infine, il 10 novembre dovrebbe arrivare un set speciale di mazzi di Scarlatto e Violetto, dedicato a Venusaur, Charizard e Blastoise. Per il momento non sappiamo ancora nulla a riguardo, ma possiamo ipotizzare che si tratti di tre deck dedicati agli starter di Kanto, che verranno riproposti per l'ennesima volta nel GCC Pokémon in formato EX.