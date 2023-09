GCC Pokémon, un maestoso Yveltal nelle Rare Illustrazione del set Raging Surf

Nelle ultime ore, grazie ad una serie di post di artisti e testate estere, abbiamo potuto ammirare tante carte Rare Illustrazione di Scarlatto e Violetto - 151, il prossimo set del GCC Pokémon in arrivo in occidente. In Giappone, invece, è ormai a pieno regime la promozione della nuova espansione Raging Surf, con i reveal di tantissime nuove carte.

Come qualcuno certamente ricorderà, Raging Surf è il nuovo set Pokémon per il mercato giapponese. In arrivo a ottobre, l'espansione debutterà in occidente come parte di un altro set, il più ampio Paradosso Temporale, che conterrà l'intera cardlist di Raging Surf e una serie di carte del tutto nuove, tra cui i Pokémon Paradosso.



La cover card di Raging Surf è Garchomp-ex, che nel set viene proposto in versione Teracristal con tipo Acqua, contro i tradizionali tipi Lotta e Drago che il Pokémon ha sempre mantenuto nel GCC. L'illustrazione del mostriciattolo comparsa in rete nelle scorse ore è stata realizzata da Oswaldo KATO, ed è una classica variant full-art che mette in bella mostra il corpo cristallizato del Pokémon affetto dal fenomeno Teracristal.



Tra le altre carte svelate in Giappone, invece, abbiamo Gholdengo-ex e Hoopa-ex. Il primo è un'altra delle carte di copertina di Raging Surf, ed è un "semplice" Pokémon-ex di tipo acciaio con 260 PS. Il secondo, invece, è una versione Teracristallizzata del Pokémon Mitico di Kalos, che perde il tipo Buio e guadagna il tipo Lotta.



Rimanendo sempre in sesta generazione, è stato svelato un maestoso Yveltal full-art di Masako Tomii. Il Pokémon, di Tipo Buio, ha due attacchi: uno infligge almeno 30 danni all'avversario al costo di due energie; l'altro, invece, costa tre energie e infligge ben 120 danni al Pokémon nemico. Sfortunatamente, per il momento non ci sono ancora traduzioni in italiano o in inglese della carta.



La rassegna continua con le versioni Ar Rare di Plusle e Minun, sempre provenienti da Raging Surf e che insieme compongono un'illustrazione unica. I due Pokémon sono ritratti mentre battibeccano nella casa del loro allenatore, che appare sullo sfondo delle rispettive carte: entrambe sono state disegnate dall'incredibile illustratore OKACHEKE.



Concludiamo con le due bellissime Art Rare di Mantyke e di Minior. Quest'ultima, purtroppo non disponibile in altissima risoluzione, mostra tutte e sette le varianti del Pokémon meteora mentre cadono dal cielo, pronte a raggiungere la regione di Alola. La prima, invece, riporta in auge la pre-evoluzione di Mantine, che non compare nel GCC Pokémon da ben 16 anni!