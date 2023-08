GCC Pokémon, Mewtwo cambia tipo: è diventato di tipo Elettro!

Mentre Game Freak annuncia i Pokémon Paradosso del passato e del futuro, la nuova meccanica del cardgame di Scarlatto e Violetto, arriva un altro annuncio che farà la felicità dei fan dei giochi Pokémon di prima generazione. Mewtwo cambia tipo e diventa un Pokémon Elettro, almeno nel nuovo Starter Set del GCC.

Ci spieghiamo meglio: nelle scorse ore, The Pokémon Company ha presentato sul mercato giapponese i due Starter Set Terastal di Mewtwo-ex e Skeledirge-ex, in arrivo in Giappone il 22 settembre. I due kit saranno probabilmente legati all'espansione del GCC Pokémon Raging Surf, che arriverà anch'essa nei negozi nipponici il 22 settembre e che punta tutto sui mostriciattoli Teracristal.



In effetti, così come Raging Surf vanta, come propria cover card, un Garchomp di tipo Acqua, anche gli Starter Set Terastal invertono i tipi di Mewtwo-ex e Skeledirge-ex, con il primo che abbandona il tradizionale tipo Psico in favore del tipo Elettro e il secondo che diventa di tipo Acciaio, anziché il tradizionale Fuoco. Ciascuna delle due creature teracristallizzate sarà protagonista di un deck da 60 carte, tra cui troveremo anche le due pre-evoluzioni di Skeledirge, Fuecoco e Crocalor, nonché alcune carte di supporto molto amate dai fan, come Ordini del Capo e Kissara (quest'ultima attualmente venduta a prezzi altissimi sul mercato secondario).



Mewtwo-ex ha due mosse, rispettivamente chiamate "Transfer Charge" e "Photon Kinesis". Nonostante il Pokémon sia di tipo Elettro, entrambe richiedono energie Psico per essere attivate: la prima permette di pescare fino a due Energie di tipo Psico dalla pila degli scarti e di posizionarle sui propri Pokémon; la seconda, invece, infligge 10 danni di base al nemico più altri 30 per ogni Energia Psico posizionata su tutti i propri Pokémon.



Skeledirge-ex ha l'abilità "Explosive Song", che permette, una volta per turno, di scartare un'Energia Psico dalla mano per aumentare di 60 punti i danni inflitti dagli attacchi di ogni Pokémon sulla propria metà campo. Con due energie Fuoco, invece, è possibile attivare la mossa "Luster Burn", che infligge 160 danni a un Pokémon avversario e la cui potenza non può essere ridotta dall'avversario.