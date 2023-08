GCC Pokémon, le migliori carte di Ossidiana Infuocata: ci sono Tyranitar e Charizard!

Se dopo aver visto il set Allenatore Fuoriclasse di Ossidiana Infuocata, la nuova espansione del GCC Pokémon, vi è venuta voglia di tornare a collezionare le carte dei mostriciattoli tascabili, potrebbe interessarvi sapere quali sono le carte più forti di Ossidiana Infuocata per il competitivo. Eccole!

Si parte con Tyranitar-ex Teracristallizato di tipo Elettro. Stando ad un post a firma di Christopher Schemanske (già finalista mondiale del GCC tra il 2012 e il 2018) sul sito web Pokémon.com, Tyranitar sarebbe uno dei mostri più minacciosi nel formato standard di Pokémon. Tutto merito delle sue mosse, ovvero di Lanciamonete, che al costo di una sola energia di tipo Lotta infligge 120 PS di danno al Pokémon avversario, e, soprattuto, di Furia Fulminante, che infligge 150 danni al nemico, che diventano 250 se i propri Pokémon in panchina hanno dei segnalini danno.



Altra carta molto interessante è Vespiqueen-ex Teracristallizzato di tipo Psico. Il Pokémon ha una salute invidiabile, pari a 270 PS, che gli permette di sopravvivere agli attacchi più potenti dei mostri avversari, per poi rispondere con Feromone Curativo, che cura un Pokémon per 60 PS, e Regina Spettrale, che infligge 200 danni a un nemico e mette ben tre segnalini danno su ciascun Pokémon nemico in panchina, a patto che questi abbia già un segnalino danno assegnato.



Come non parlare poi della cover card di Ossidiana Infuocata, Charizard-ex Teracristallizzato di tipo Buio. Secondo Schemanske, il Pokémon è certamente la carta più forte dell'espansione che da lui prende il nome. La mossa Ossidiana Infuocata, che costa due energie Fuoco, permette infatti di infliggere 180 danni al Pokémon nemico, più altri 30 per ogni Carta Premio in mano all'avversario: una mossa incredibile per invertire l'esito di una battaglia!



Tra le carte Allenatore, invece, non possiamo che segnalare lo Stadio Sede della Lega Pokémon. La carta, che aumenta di un'energia il costo degli attacchi dei Pokémon Base di ogni giocatore, è un ottimo counter per carte come il Sableye introdotto in Origine Perduta. Inoltre, la Sede della Lega Pokémon potrebbe permettere ai mazzi che ruotano attorno alle linee evolutive più lunghe di dire la propria nel competitivo: staremo a vedere!