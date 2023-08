GCC Pokémon, un altro mostriciattolo torna dopo 16 anni: non indovinerete mai chi è!

A luglio vi avevamo raccontato di Bonsly, il Pokémon che non riceve una nuova carta da ben 15 anni. Oggi, invece, un'altra creatura partorita dalla mente di The Pokémon Company sta per fare ritorno nel GCC Pokémon dopo 16 anni di assenza: anche questa volta, però, non indovinerete mai di quale Pokémon si tratta.

Non ci piace tenervi sulle spine: il Pokémon in questione è Mantyke, la pre-evoluzione del mostriciattolo di seconda generazione Mantine. Lanciato con Diamante e Perla - esattamente come l'altrettanto sfortunato Bonsly - Mantyke è un Pokémon Baby (di nuovo come Bonsly) di tipo Acqua/Volante, che si evolve in Mantine in un modo decisamente particolare: perché l'evoluzione avvenga, infatti, bisogna far salire di livello Mantyke mentre si tiene Remoraid in squadra.



In ogni caso, nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon esiste una sola copia di Mantyke, inclusa nel set base di Diamante e Perla. Come riporta Bulbapedia, a dir la verità, due versioni alternative della creatura sono state lanciate negli scorsi anni in Giappone, tramite dei pacchetti promozionali per il film Pokémon Ranger e Il Tempio del Mare, del 2007. Queste carte, sfortunatamente, non sono mai arrivate in occidente.

In effetti, Mantyke condivide lo stesso destino di Bonsly: entrambi i Pokémon sono comparsi nel set base di Diamante e Perla e, a differenza degli altri mostriciattoli baby di quarta generazione, quali Budew, Chingling, Mime Jr., Happiny, Munchlax e Riolu, non hanno mai goduto di molta fama presso il pubblico. Per questo motivo, entrambi sono stati presto "scartati" e messi da parte dopo solo un'apparizione nel GCC.



Fortunatamente, però, mentre Bonsly è stato reintrodotto nel GCC con Ossidiana Infuocata (il set Pokémon arrivato in edicola l'11 agosto), Mantyke tornerà in Raging Surf, il quarto set principale di Scarlatto e Violetto. Finora, Raging Surf è stato annunciato solo in Giappone, ma dovrebbe essere lanciato (magari come parte di un'espansione più ampia) anche in occidente tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Mantyke occupa la settima posizione nella cardlist da 62 Pokémon del set.