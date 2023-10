GCC Pokémon, non solo 151: altro set speciale in arrivo a inizio 2024, per un leak

Ormai Scarlatto e Violetto - 151, la nuova espansione del GCC Pokémon, è disponibile già da tempo. Il prodotto è solo l'ultimo dei set "celebrativi" del cardgame nipponico, continuando una tradizione che ormai va avanti da qualche anno. Dopo 151, addirittura, un nuovo set celebrativo del GCC Pokémon sarebbe in arrivo già nei prossimi mesi.

Stando a quanto riporta PokéGuardian, The Pokémon Company ha messo in cantiere l'espansione Pokémon con codename SV4.5a, la cui uscita dovrebbe essere prevista per il 26 gennaio 2024. Il nome del set, che per ora è solo un placeholder, la dice molto lunga sulla tipologia di prodotto in arrivo a inizio 2024, facendoci pensare ad un'espansione celebrativa.

Infatti, il set SV4a sarà Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale, annunciato a fine agosto da The Pokémon Company e in arrivo a novembre anche in occidente. In altre parole, ciò significa che l'espansione "misteriosa" riportata da PokéGuardian arriverà poco dopo Paradosso Temporale ma comunque prima della prossima espansione mainline del GCC Pokémon, che invece avrà codename SV5a.

Il fatto che il set misterioso abbia il numero 4.5 nel suo "nome in codice" fa riferimento al fatto che esso sia al di fuori del conteggio delle espansioni principali del GCC Pokémon, esattamente come già successo per gli altri due set celebrativi degli ultimi tempi, quali Scarlatto e Violetto - 151 e Gran Festa. Proprio per questo, possiamo ipotizzare che il set in arrivo a inizio 2024 (almeno sul mercato giapponese) sarà in qualche modo "speciale".

Sfortunatamente, però, per il momento non abbiamo altre informazioni certe sul prodotto. Sempre secondo PokéGuardian, il set potrebbe semplicemente essere la rumoreggiata espansione Shiny Treasure, in arrivo in Giappone tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Come spiega il nome, il prodotto dovrebbe ruotare attorno ai mostriciattoli cromatici, ma al momento non sono emerse altre informazioni merito.