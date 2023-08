GCC Pokémon: le nuove carte italiane di Ossidiana Scarlatta, con Charizard di tipo Buio

La cardlist completa di Ossidiana Infuocata, la prossima espansione del GCC Pokémon, è stata pubblicata qualche giorno fa dalla divisione internazionale di The Pokémon Company. Oggi, però, possiamo vedere alcune nuove carte di Ossidiana Infuocata in italiano, tra cui uno strepitoso Charizard-ex!

Le carte sono state pubblicate dal sito web del GCC Pokémon italiano e ci mostrano un totale di cinque nuove aggiunte al cardgame in arrivo con il set Ossidiana Infuocata, che porterà con sé più di 190 nuove carte e che sarà disponibile dall'11 agosto in tutte le edicole, presso i rivenditori online e nei negozi specializzati. La carta che più sala all'occhio, ovviamente, è lo strepitoso Charizard-ex Teracristal di Akira Egawa. Si tratta di una versione ex con tipo Buio (anziché Fuoco) dello starter di prima generazione, che viene qui ritratta in una variante full art (una Rara Illustrazione Doppia, per la precisione) che mette in luce tutti i dettagli del trattamento Teracristal. Negli scorsi giorni, TPCi ha svelato anche un Charizard Teracristal in versione Rara Iper, con tanto di bordi e dettagli dorati. Proseguiamo con il Glimmora-ex realizzato da 5Ban Graphics, che continua il trend delle carte la cui illustrazione è composta da dei dettagliati modelli 3D del Pokémon di riferimento. Benché questi artwork tendano a dividere la fanbase, Glimmora-ex convincerà sicuramente grazie alla sua abilità, Campo Polverulento, che impedisce all'avversario di avere più di tre Pokémon in panchina finché Glimmora-ex è in posizione attiva. Continuiamo poi con la doppietta di Pokémon acciaio composta da Scizor e Mawile, il primo realizzato da Otumami e il secondo da Sowsow. Di Scizor non possiamo che enfatizzare la bellezza dell'illustrazione, resa ancor più indimenticabile nella versione Rara Illustrazione del Pokémon, che ricorda moltissimo le pose dei samurai. Di Mawile, invece, resterà sicuramente impressa l'abilità Divoratore Speciale, che permette di scartare energie dal Pokémon attivo dell'avversario. Concludiamo con la versione full-art della Capopalestra Lima di Neveria, specializzata in Pokémon di tipo Spettro. Ovviamente, la rapper viene mostrata nel bel mezzo di un'esibizione, con un outfit davvero ispirato, dotato persino di un ciuffetto a forma di scheletro che fa lo stesso gesto della sua mano destra!