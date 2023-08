GCC Pokémon: le nuove illustrazioni di Squirtle, Wartortle e Blastoise sono un capolavoro

Ormai manca poco all'arrivo in Italia di Scarlatto e Violetto - 151, il nuovo set del GCC Pokémon che farà il suo debutto in occidente nella seconda metà di settembre. Mentre attendiamo l'arrivo dell'espansione, però, possiamo ammirare le bellissime Rare Illustrazione e full-art di Squirtle, Wartortle e Blastoise: sono dei piccoli capolavori!

La linea evolutiva segue lo stesso schema già adottato dalla trasposizione di Charizard e delle sue pre-evoluzioni nel set Scarlatto e Violetto - 151, che vi abbiamo mostrato su queste pagine qualche giorno fa. I tre Pokémon vengono dunque mostrati nel loro habitat naturale, in illustrazioni tutto sommato semplici ma dettagliate, che ricordano quelle di un bestiario o di un'enciclopedia.



Inoltre, tutti e tre i Pokémon sono legati da un tema ricorrente: se per Charmander, Charmeleon e Charizard esso era la progressiva ascesa verso la cima di un canyon o di una montagna rocciosa, per Squirtle, Wartortle e Blastoise è l'immersione nelle profondità degli abissi, che si fanno sempre più scure mano mano che il mostriciattolo diventa potente.



Per questo, possiamo notare che la versione full-art di Squirtle si trova sul bagnasciuga di una spiaggia, limitandosi a bagnare in acqua le zampe e la coda. Invece, Wartortle è pienamente immerso in acqua ed esplora una barriera corallina, ma la luce solare resta chiaramente visibile. Infine, Blastoise si trova in una grotta oceanica, le cui tinte blu scuro ci fanno ipotizzare che la superficie del mare sia ben lontana.



Tutti e tre i mostriciattoli sono stati illustrati dall'artista giapponese Mitsuhiro Arita, che ormai collabora con The Pokémon Company da anni. Tra le altre collaborazioni di peso dell'illustratore, abbiamo quelle al concept design di Final Fantasy XI e XIV e al concept design della trasposizione animata del manga di Berserk.