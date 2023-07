GCC Pokémon: con le nuove Tin Poké Ball catturarli tutti sarà semplicissimo!

Mentre aspettiamo che la nuova espansione del GCC Pokémon, Ossidiana Infuocata, arrivi in occidente, The Pokémon Company ha annunciato un nuovo prodotto del suo gioco di carte collezionabili. Questa volta, però, non si tratta di un'espansione o di un mazzo precostruito, bensì di un set di cinque bellissime Pokéball!

Le cinque sfere fanno parte della nuova ondata di "Poké Ball Tin" del GCC Pokémon, e rappresentano rispettivamente la Poké Ball base, la Mega Ball, la Ultra Ball e la Premier Ball, che abbiamo già visto nelle Poké Ball Tin degli scorsi anni. A queste ultime, però, si aggiunge la nuova Esca Ball, una ball in arrivo dalla regione di Johto.

Per chi non lo sapesse, infatti, la Esca Ball è stata introdotta in seconda generazione, ed è una delle sfere realizzabili tramite le ghicocce (quelle blu, in questo caso). L'Esca Ball aumenta le probabilità di cattura di un Pokémon selvatico, con un ulteriore incremento se il mostriciattolo viene pescato, anziché trovato nell'erba alta.

Ovviamente, la Tin non avrà alcun "effetto speciale" nel gioco di carte collezionabili. Essa, però, conterrà tre pacchetti di espansione del GCC Pokémon di set purtroppo ancora sconosciuti (a nostro avviso, potrebbe trattarsi di un booster del set base di Scarlatto e Violetto, di uno di Evoluzioni a Paldea e di uno di Ossidiana Infuocata), insieme a due fogli di sticker, che purtroppo andranno a sostituire la tradizionale moneta a due facce presente in queste tin.

Le nuove Poké Ball Tin arriveranno il 22 settembre 2023 sul mercato americano, e dovrebbero debuttare più o meno nello stesso periodo anche in Europa. Brutte notizie per quanto riguarda il prezzo: negli Stati Uniti, infatti, quest'ultimo è salito da 12,99 a 14,99 Dollari, perciò possiamo aspettarci dei rincari anche in Europa. Mentre aspettate il lancio delle nuove tin, se volete, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento su Evoluzioni a Paldea, il nuovo set del GCC Pokémon.