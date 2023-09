GCC Pokémon, questo Oddish è un Pokémon più unico che raro: ecco perché!

Mentre tutti aspettano con ansia l'uscita del set Pokémon Scarlatto e Violetto - 151, The Pokémon Company ha rilasciato una carta promozionale davvero peculiare. A prima vista, il Pokémon ritratto nella carta è un semplice Oddish, ma in realtà esso porta con sé un paio di importanti novità per il cardgame.

La prima è che si tratta del primo (e unico) Pokémon dell'anime Verso la Cima. La serie anime Pokémon: Verso la Cima ha fatto il suo debutto internazionale a metà agosto: la sua protagonista, Ava, è una giocatrice del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, e il suo mostriciattolo da compagnia è proprio un Oddish.

Come avrete già capito, l'Oddish promozionale è quello di Ava e verrà distribuito in futuro per commemorare il successo della serie anime disponibile sul web e dedicata al GCC Pokémon. Per il momento, sfortunatamente, non sappiamo come la carta verrà rilasciata al pubblico: The Pokémon Company, però, ha consigliato ai fan di "restare sintonizzati per più informazioni su come ottenere questa carta speciale". Intanto, però, potete dare un'occhiata all'ultimo episodio di Pokémon: Verso la Cima!

Come se ciò non bastasse, la carta è stata illustrata da Miranda Branley, un'illustratrice originaria di Seattle che ha lavorato anche all'anime Verso la Cima. Su Instagram, l'artista ha spiegato che "ancora non possono crederci, ma ho illustrato una carta Pokémon ed è diventata una promo per la serie animata Verso la Cima, che potete guardare su YouTube. Sono scioccata!".

Lo shock di Branley è giustificato anche da un altro fattore: la sua è una delle primissime carte Pokémon realizzate da artisti occidentali di sempre. Tradizionalmente, infatti, Nintendo e The Pokémon Company si affidano ad artisti giapponesi per la realizzazione degli artwork delle carte del GCC Pokémon: che la promo di Oddish rappresenti un primo passo verso una maggiore inclusione degli illustratori occidentali?