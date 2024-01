GCC Pokémon, online la cardlist completa di Destino di Paldea: completarla è un'impresa

Sono passati giusto un paio di giorni dall'arrivo di Destino di Paldea, la nuova espansione del GCC Pokémon, nei negozi specializzati di tutta Italia. Ora che il set è finalmente stato lanciato, The Pokémon Company ha svelato la lista carte completa di Destino di Paldea, con una pletora di Pokémon shiny in alta risoluzione.

La lista carte di Destino di Paldea può essere consultata sul sito web del GCC Pokémon (in italiano) o sul portale di PokéGuardian (in inglese). In totale, il set comprende una cardlist principale da sole 91 carte, che considera però solo i mostriciattoli e le carte supporto non-shiny Comuni, Non Comuni, Rare e Rare Doppie. A queste, poi, si aggiungono 154 Pokémon in versione Rara Illustrazione, Rara Illustrazione Speciale, Ultra Rara o Rara Iper.

Di questi 154, ben 132 sono dei mostriciattoli Shiny. Secondo TCGPlayer, il pull rate di un Pokémon cromatico di Destino di Paldea è pari a una carta ogni tre o quattro pacchetti di espansione. A conti fatti, ciò significa che dovrete aprire centinaia di pacchetti per completare la vostra collezione di shiny. Sempre TCGPlayer afferma che, dopo aver aperto ben 1.500 pacchetti di Destino di Paldea, i redattori del portale non sono riusciti a completare al 100% il set.

Ciononostante, il tasso di apparizione dei Pokémon Shiny è elevato, perciò potrete assicurarvene diversi anche con uno sbustamento limitato a pochi pacchetti. Insomma, l'espansione è perfetta per l'apertura "casual" di qualche booster pack, ma potrebbe creare dei seri problemi ai collezionisti più incalliti e, soprattutto, ai loro portafogli.

Le carte più sfuggenti restano le Rare Iper, con un pull rate di una ogni 62 pacchetti. Poco più in basso, in termini di probabilità, troviamo le Rare Illustrazione Speciali, con una probabilità dell'1,72% di essere trovate in un pacchetto standard (in altre parole, troverete un mostriciattolo in versione Rara Illustrazione Speciale ogni 58 pacchetti circa). Infine, le Ultra Rare, Ultra Rare Shiny e Rare Illustrazione sembrano tutte avere un pull rate molto simile tra loro, che oscilla attorno al 7% (una carta ogni 13-15 pacchetti).