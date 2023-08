GCC Pokémon, Ossidiana Infuocata è disponibile: arrivano i nuovi Pokémon Teracristal

Ora che tutte le nuove carte di Ossidiana Infuocata sono state svelate, l'ultima espansione del GCC Pokémon è finalmente arrivata in tutte le edicole e nei negozi specializzati. Ossidiana Infuocata è disponibile da oggi, venerdì 11 agosto, con una cardlist da circa 200 nuovi mostriciattoli, allenatori e carte di supporto.

Come ogni altra espansione del GCC Pokémon, Ossidiana Infuocata è disponibile presso i rivenditori online, i negozi specializzati e le edicole di tutto il Paese. A questo giro, oltre ai tradizionali pacchetti di espansione e box da 36 pacchetti ciascuno, il set potrà essere acquistato sotto forma di Set Allenatore Fuoriclasse (ETB, Elite Tranier Box in inglese), mentre le Premium Collection di Ossidiana Infuocata arriveranno in futuro nei negozi.

La particolarità dell'espansione sta nel rimescolare il tipo dei suoi Pokémon tramite la Teracristallizzazione, un fenomeno già visto in Pokémon Scarlatto e Violetto che permette ai mostriciattoli di acquisire un tipo diverso da quello "standard". Nel caso del set del GCC Pokémon, per esempio, potrete collezionare un Charizard speciale di tipo Buio, un Tyranitar di tipo Elettro, un Vespiqueen di tipo Psico e un Eiscue di tipo Fuoco.

Vi ricordiamo inoltre che Ossidiana Infuocata segna il ritorno dei Pokémon-ex, molti dotati anche di versione Teracristal. I Pokémon-ex, ripresi dalle espansioni del GCC di una quindicina d'anni fa, sono mostriciattoli dotati di più PS della media, di attacchi particolarmente potenti e di abilità in grado di cambiare le carte in tavola per l'intera partita. Tuttavia, quando vengono sconfitti, essi fanno perdere due carte premio, anziché una sola.



La lista carte completa del set conta 190 Pokémon, Allenatori e carte di supporto numerate, più un'altra ottantina di carte fuori dalla numerazione ufficiale, divise tra Rare Illustrazione, Rare Illustrazione Doppia e Rare Iper. Se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla cardlist completa di Ossidiana Infuocata, comparsa online negli scorsi giorni, oppure potete consultare il minisito dedicato a Ossidiana Infuocata sul portale italiano del GCC Pokémon.