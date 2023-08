GCC Pokémon Ossidiana Infuocata: due evoluzioni di Eevee tra le carte promo di lancio

Ormai la nuova espansione del GCC Pokémon, Ossidiana Infuocata, è in dirittura d'arrivo in tutti i negozi specializzati e in edicola: l'uscita del set, infatti, è prevista per l'11 agosto. Intanto che aspettiamo la release dell'espansione, The Pokémon Company ha svelato i bonus per l'acquisto di Ossidiana Infuocata in alcuni negozi convenzionati.

A questo giro, chiunque acquisterà dei prodotti di Ossidiana Infuocata riceverà due carte promo dedicate ad Espeon e Umbreon, entrambe provenienti dal medesimo set ma dotate di un card code diverso dalle controparti che fanno parte della cardlist ufficiale dell'espansione. Entrambi i mostriciattoli, inoltre, godranno del trattamento reverse holo.

Sfortunatamente, per il momento le due carte sono confermate solo per gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada e l'Australia, dove potranno essere ottenute nei negozi GameStop, Best Buy ed EB Games. Considerato che, delle tre catene, GameStop è l'unica attiva anche in Europa, è lecito aspettarsi che Umbreon ed Espeon promo vengano distribuiti (prima o poi) anche nel Vecchio Mondo tramite i negozi del retailer videoludico.

Stando ai dettagli della promozione sul sito web americano del GCC Pokémon, per ricevere le due carte promo dovrete spendere almeno 15 Dollari in prodotti Pokémon di Ossidiana Infuocata. In Europa, è possibile che i requisiti per accedere alla promozione siano gli stessi. L'offerta di lancio è valida anche per gli acquisti online: se vi trovate in uno dei Paesi "coperti" dal bonus offerto da TPCi, dunque, non siete obbligati a recarvi in un negozio fisico per ottenere la vostra copia holo di Umbreon ed Espeon.

Sfortunatamente, per il momento non abbiamo delle immagini in alta risoluzione delle due carte promozionali. Per di più, l'unico rivenditore che ha diffuso dei materiali ufficiali a riguardo è GameStop USA, che ha pubblicato un banner che mostra (in bassa risoluzione, peraltro) solamente la carta di Umbreon. Aggiorneremo questa notizia non appena le due carte verranno mostrate da The Pokémon Company o dai rivenditori convenzionati.