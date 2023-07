GCC Pokémon Ossidiana Infuocata: vi presentiamo tre carte in anteprima, ecco Victini-ex!

A fine maggio, The Pokémon Company ha annunciato Ossidiana Infuocata, la nuova espansione del GCC Pokémon. In arrivo l'11 agosto, il set comprende più di 190 nuove carte, tra cui le versioni ex e Teracristal di mostriciattoli amatissimi come Charizard e Tyranitar. Noi di Everyeye abbiamo il privilegio di svelarvi tre nuove carte di Ossidiana Infuocata.

Il ritorno di una leggenda: Victini-ex!

Il primo Pokémon che vi presentiamo è il leggendario di quinta generazione Victini, questa volta trasposto nel cardgame come una creatura ex di tipo Fuoco. Illustrato da Saki Hayashiro, Victini-ex è la carta N°33 delle 197 che compongono la serie numerata dell'espansione (a cui poi andranno aggiunte circa un centinaio di carte Rare Illustrazione o superiore, come ormai da tradizione). Seguendo il nuovo ordine delle rarità del GCC Pokémon, introdotto con Scarlatto e Violetto, Victini-ex sarà una Rara Doppia, perciò non sarà affatto facile da trovare!

Il Pokémon, che presenta una debolezza x2 al tipo acqua, ha due attacchi: Mitragliare e Fiamma della Vittoria. Il primo, al costo di un'energia fuoco, infligge 30 danni all'avversario e permette di scambiare Victini con un mostriciattolo presente in panchina. Il secondo, invece, ha un'incredibile potenza di 220 punti danno, ma impone a Victini un turno di pausa per "ricaricarsi" dopo aver sferrato la mossa. Come ogni Pokémon-ex, anche Victini-ex fornisce due carte premio (anziché una) all'avversario quando viene sconfitto.

Charcadet e Armarouge scendono in campo

Le altre due carte che abbiamo il piacere di mostrarvi sono due dei Pokémon più amati di Paldea, Charcadet e Armarouge. Il primo è un Pokémon Base di tipo Fuoco, con 70 PS e due attacchi: Pugnetto e Fuoco Continuo. Il primo infligge 10 danni, mentre il secondo ne causa 20; nessuno dei due, inoltre, ha degli effetti aggiuntivi. Charcadet, che ha una debolezza 2x al tipo Acqua, è la carta 43 di 197, ed è un Pokémon Comune di Ossidiana Infuocata.

Il Pokémon Infantigneo si evolve nel possente Armarouge, altro Pokémon di tipo Fuoco con 120 PS e l'attacco Artiglieria Vapore, che infligge 70 danni ad un Pokémon avversario. La peculiarità del mostriciattolo è però la sua abilita, Corazza Ustionante, che permette di infliggere la condizione di stato della scottatura al Pokémon avversario che lo attacca. La condizione viene trasmessa all'avversario anche se Armarouge viene messo K.O., perciò il Pokémon dovrebbe garantirvi di scottare almeno un nemico.

Armarouge è la carta 44 di 197 di Ossidiana Infuocata, ed è stato illustrato da Souichirou Gunjima. L'artwork di Charcadet, con un distintivo tratto pastellato, è invece ad opera di Saya Tsuruta. A differenza del Pokémon Infantigneo, infine, Armarouge è una carta Non Comune.