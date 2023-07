GCC Pokémon Ossidiana Infuocata: le Rare Illustrazione sono dei capolavori!

Continuano gli spoiler di Ossidiana Infuocata, la nuova espansione del GCC Pokémon in arrivo ad agosto. Dopo aver visto i poderosi Charizard e Tyranitar ex Teracristal è ora la volta di una serie di carte Rare Illustrazione: si tratta di veri e propri capolavori artistici, tra cui spiccano Scizor, Cleffa e Pidgey con le sue evoluzioni!

Partiamo proprio dalla linea evolutiva di Pidgey, Pidgeotto e Pidgeot, tutti rappresentati con delle carte Rare Illustrazione realizzate da Jerky. Lo stile bidimensionale delle carte ricorda quello dei libri per bambini e delle insegne pubblicitarie giapponesi, e contiene alcuni bellissimi easter egg: nella carta di Pidgey, per esempio, vediamo il cartello del percorso 01, il primo della regione di Kanto, che pullula di esemplari del Pokémon di tipo Volante.



Proseguiamo con le Rare illustrazione di Varoom e Revavroom, con quest'ultima in particolare che adotta uno stile quasi futurista, che ne enfatizza la corsa forsennata sul cofano di un'automobile. Le due carte, illustrate da Souichirou Gunjima, sono sicuramente tra le più ispirate di Ossidiana Infuocata. Se volete saperne di più sul set, invece, vi ricordiamo che anche noi di Everyeye abbiamo svelato tre carte di Ossidiana Infuocata, tra cui il potente Victini-ex!



Passiamo poi ad alcune carte che ritraggono i Pokémon più amati di vecchia e nuova generazione: tra di esse abbiamo un ispiratissimo Scizor Full-Art illustrato da Oku, ritratto in una posa dinamica, quasi da samurai, dopo aver inferto un colpo ad un altro Scizor. Ricca di dettagli è invece l'illustrazione di Palafin Full-Art di Akira Komayama, mentre anche il piccolo Cleffa, illustrato da HYOGONOSUKE, colpirà sicuramente i collezionisti grazie alla sua semplicità.



I nuovi Pokémon si concludono con le due variant del Charizard-ex Teracristal di tipo Buio che fornisce il nome alla nuova espansione. La carta sarà rilasciata sia in versione Rara Illustrazione che in variante Rara Iper con bordi dorati: le due versioni alternative sono una più esosa dell'altra, e faranno un figurone negli album di qualsiasi giocatore, anche se non osiamo immaginare i loro prezzi sul mercato secondario.



Per quanto riguarda le Rare Illustrazione dedicate agli Allenatori, invece, abbiamo la Superquattro Verina e la Campionessa di Paldea Alisma, la prima illustrata da Ryota Murayama e la seconda realizzata da DOM. Non c'è molto da dire a riguardo: entrambe le illustrazioni, che pure presentano uno stile diversissimo, rappresentano alla perfezione i rispettivi personaggi. Quale cercherete per prima nel vostro spacchettamento?