GCC Pokémon Ossidiana Infuocata, ecco tutte le Rare Illustrazione: c'è anche Charizard!

Ormai la nuova espansione del GCC Pokémon, Ossidiana Infuocata, è dietro l'angolo: il lancio del set è infatti previsto per l'11 agosto. In attesa della release ufficiale dell'espansione, dunque, The Pokémon Company ha finalmente svelato le carte Rare Illustrazione di Ossidana Infuocata: alcune sono dei veri e propri capolavori!

Trovate la lista carte completa in calce a questa notizia, con tutte le immagini rilasciate da TPCi. Se avete difficoltà nel riconoscere le Rare Illustrazione, Rare Illustrazione Doppia e Rare Iper non disperate: potete fare riferimento alla nostra guida alle rarità del GCC Pokémon aggiornata dopo la revisione apportata da The Pokémon Company con il lancio del set base di Scarlatto e Violetto.

Iniziamo con la mascotte di Ossidiana Infuocata, il Charizard-ex teracristallizzato di tipo Buio, che, come ampiamente anticipato dai leak, sarà lanciato sia in versione Rara Illustrazione Doppia, in una posa davvero imponente, che in un'esosa variant Rara Iper, che mette in evidenza i cristalli del fenomeno Teracristal e che vanta un appariscente sfondo dorato. Accanto a Charizard, gli altri Pokémon Teracristal di Ossidiana Infuocata saranno Tyranitar-ex (teracristallizzato di tipo Elettro), Vespiqueen-ex (teracristallizzato di tipo Psico) e Eiscue-ex (teracristallizzato di tipo Fuoco). Quest'ultimo, in particolare, è stato dotato di una variant Rara Illustrazione Doppia davvero sui generis, che mostra il mostriciattolo di tipo Fuoco in uno sfondo veramente glaciale. Particolarmente ispirate sono poi le tre carte dedicate a Palafin, Scizor e Ninetales: tutte e tre sono delle Rare Illustrazione, perciò non saranno troppo difficili tra trovare nei pacchetti della nuova espansione. Si tratta di tre carte diversissime tra loro per composizione, colori e tecnica utilizzata, ma tutte rendono alla perfezione lo spirito degli iconici Pokémon che rappresentano. In ogni caso, accanto a Ninetales sono diversi i Pokémon di prima generazione con una variant Rara Illustrazione, inseriti forse in Ossidiana Infuocata in attesa del lancio occidentale di Pokémon 151, il set celebrativo del GCC interamente dedicato alla regione di Kanto. Tra questi mostriciattoli non possiamo non segnalare un bellissimo Gloom e un minimale (quanto sorprendente) Pidgeot, quest'ultimo in versione Rara Illustrazione Doppia.