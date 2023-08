GCC Pokémon Ossidiana Infuocata: alla scoperta del set Allenatore Fuoriclasse!

La nuova espansione del GCC Pokémon, Ossidiana Infuocata, è disponibile in tutti i negozi già dall'11 agosto scorso. Oltre ai tradizionali pacchetti di espansione e box di buste (da 36 pacchetti l'uno), il set è stato lanciato anche con dei Set Allenatore Fuoriclasse, o ETB, a tema Charizard: ecco di cosa si tratta.

I Set Allenatore Fuoriclasse del GCC Pokémon esistono ormai da tempo e accompagnano il lancio di ogni nuova espansione del cardgame. Quello di Ossidiana Infuocata, completamente dedicato a Charmander e alla sua linea evolutiva, è però uno dei più interessanti degli ultimi tempi, se non altro per la carta promo full art dedicata proprio a Charmander, che rappresenta certamente uno dei punti più alti dell'espansione, almeno in termini artistici.

Il set allenatore fuoriclasse, venduto a prezzi che oscillano tra i 50 e i 60 Euro presso i negozi di giocattoli, le edicole e i rivenditori specializzati, comprende ben nove pacchetti di Ossidiana Infuocata. Come sempre, ogni pacchetto comprende a sua volta 10 carte di rarità variabile. In totale, dunque, nel set troverete 90 carte da aggiungere al vostro mazzo per il gioco competitivo. Inoltre, a prepararvi ai vostri primi tornei ci penserà anche il ricco assortimento di accessori per il GCC Pokémon del set, che comprende anche un mazzo da 45 carte Energia di ogni tipo, 65 bustine protettive di Charmander, una guida giocatore per Ossidiana Infuocata (che contiene anche un'utile checklist di tutte le carte del set), sei dadi segnalini-danno, un dado lancia-moneta valido per le gare e due segnalini delle condizioni speciali (scottatura e avvelenamento) in plastica. Se siete interessati a Ossidiana Infuocata, vi ricordiamo che l'espansione ruota attorno ai Pokémon Teracristal, tra i quali troviamo uno speciale Charizard teracristallizzato di tipo Buio e un Tyranitar di tipo Elettro. Tra le altre carte iconiche del set abbiamo anche un Eiscue di tipo Fuoco, insieme a Dragonite-ex, Victini-ex, Pikachu-ex e Vespiqueen-ex.