GCC Pokémon Ossidiana Infuocata: svelato il Charizard-ex Teracristal di tipo Buio!

Il prossimo set del GCC Pokémon è Ossidiana Infuocata, in uscita in tutte le edicole e nei negozi specializzati l'11 agosto. L'espansione sarà incentrata sui Pokémon Teracristal, tra i quali spicca un bellissimo Charizard-ex con teracristallizzazione di tipo Buio, che dà il nome al set: vediamo insieme la sua carta, appena svelata da The Pokémon Company.

La carta è stata presentata in Giappone poche ore fa, perciò non ne abbiamo ancora una traduzione in italiano o in inglese. Possiamo però vedere che si tratta di un Charizard-ex Teracristal di tipo Buio: il mostriciattolo, cioè, ha un tipo diverso dal classico Fuoco, che viene da sempre utilizzato per le sue apparizioni nel cardgame e nei videogiochi. Il cambio di tipo mima la meccanica Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, che permette ad ogni creatura di assumere un teratipo peculiare, che può essere identico a quello di partenza o completamente diverso da quest'ultimo.



Finora, nel GCC abbiamo visto solo Pokémon Teracristal con tipo identico a quello di partenza, come i Gyarados e Arcanine del Set Base di Scarlatto e Violetto e i Forretress e Slowking di Evoluzioni a Paldea. Charizard, dunque, è il primo Pokémon Teracristal con tipo diverso da quello "standard", anche se il suo retaggio di tipo Fuoco si vede ancora nelle energie necessarie ad attivare il suo attacco principale.



Accanto a Charizard, abbiamo anche uno speciale Tyranitar-ex Teracristal di tipo Elettro, con la bellezza di 340 PS e con un design curato da 5Ban Graphics (gli stessi artisti di tutte le altre carte Teracristal rilasciate finora). La creatura vanta anche due attacchi che, al costo di una o due energie di tipo Lotta, infliggono 120 o 150 danni all'avversario.



Terza carta Teracristal di Ossidiana Infuocata è invece un simpatico Eiscue-ex di tipo Fuoco, con 210 PS e con un attacco che, al costo di tre energie di tipo acqua, infligge ben 160 punti danno all'avversario. A differenza di Tyranitar e Charizard, però, Eiscue non sarà tra le cover card del nuovo set del GCC Pokémon di nona generazione. A proposito: anche noi di Everyeye vi abbiamo svelato tre carte di Ossidiana Infuocata, ovvero Victini-ex, Charcadet e Armarouge!