GCC Pokémon, Ossidiana Oscura è il nuovo set: in copertina un Charizard di tipo Buio!

Neanche il tempo di partecipare agli eventi di Prerelease di Evoluzioni a Paldea, il secondo set del GCC Pokémon di Paldea in uscita il 9 giugno, che già The Pokémon Company annuncia Scarlatto e Violetto - Ossidiana Infuocata, il terzo set di espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon di nona generazione.

Il set era già stato anticipato dai leak del GCC Pokémon degli ultimi mesi, che parlavano di un'espansione in arrivo nel corso dell'estate e incentrata su un Charizard con Teratipo Buio. Proprio quest'ultimo Pokémon è, insieme ad altri tre mostriciattoli tascabili, una delle quattro cover card di Ossidiana Infuocata.

Tra i Pokémon-EX già confermati per Ossidiana Infuocata abbiamo dunque Charizard, Tyranitar, Eiscue, Dragonite e Vesipqueen, che godranno tutti della teracristallizzazione, il fenomeno che ne cambierà il tipo in uno completamente nuovo e mai visto prima d'ora. È già stato confermato che Charizard godrà del fenomeno teracristal con il tipo Buio, mentre Tyranitar sembra godere di teracristallizzazione di tipo Elettro e Dragonite dovrebbe essere di tipo Acqua.

Spazio anche ai Pokémon EX non-teracristal, come Greedent-EX, Revavroom-EX e Melmetal-EX. I nuovi Pokémon EX saranno più di 20, mentre più di 15 saranno le nuove carte Allenatore. In totale, la cardlist di Ossidiana Oscura comprenderà 190 nuove carte, a cui si andranno ad aggiungere le Rare Illustrazione e le carte di rarità superiore, la cui presenza è già stata confermata nel set.

Infine, The Pokémon Company ha annunciato che Ossidiana Infuocata uscirà il 9 agosto nei negozi specializzati e nelle edicole italiane.