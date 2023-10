GCC Pokémon, perché il set Scarlatto e Violetto - 151 non si trova in edicola?

Il set Scarlatto e Violetto - 151 del GCC Pokémon è arrivato presso tutti i negozi specializzati il 23 settembre... ma non ha fatto il suo debutto in edicola! Trattandosi di un set celebrativo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, infatti, 151 ha delle specifiche decisamente particolari: vediamole insieme.

Come già accennato, Scarlatto e Violetto - 151 non è disponibile in edicola. Almeno non in tutte le edicole, ma solo in quelle più fornite. Questo perché l'espansione non viene venduta nei tradizionali booster box da 30 o 36 pacchetti ciascuno, che solitamente poi gli edicolanti rivendono sfusi, uno ad uno, ai loro clienti. Al contrario, Scarlatto e Violetto - 151 viene venduto solo in set Premium e da collezione che contengono un dato numero di pacchetti ciascuno.

Niente pacchetti sfusi e booster box, dunque. Resta però il Set Allenatore Fuoriclasse (o ETB, Elite Trainer Box), sul quale a questo giro svetta l'icona di Snorlax e che comprende ben nove pacchetti del set. Si tratta di una collezione che comprende anche una manciata di carte Energia, di segnalini e token, oltre che di bustine protettive, esattamente come già avvenuto per il Set Allenatore Fuoriclasse di Ossidiana Infuocata, lanciato ad agosto.

Accanto a questo prodotto, poi, abbiamo le quattro collezioni dedicate agli Starter di Kanto, alla linea evolutiva di Abra, Kadabra e Alakazam, a Zapdos-ex e al raccoglitore dell'espansione: si tratta in tutti e quattro i casi di prodotti pregevoli, al cui interno trovate una (o più!) carte promozionali, insieme ad un numero variabile tra tre e quattro pacchetti della nuova espansione. Oltre a questi bundle abbiamo anche il box di buste di Scarlatto e Violetto - 151, che non comprende alcuna carta promo ma che contiene, ad un prezzo tutto sommato buono, ben sei bustine dell'espansione.

Il fiore all'occhiello di Scarlatto e Violetto - 151 è però la Collezione Ultra Premium dedicata a Mew. Ad un costo che oscilla attorno ai 150 Euro - sì, non certo dei più bassi - il bundle comprende ben 16 bustine dell'espansione del GCC Pokémon, insieme a tre carte promozionali olografiche dedicate a Mew e Mewtwo. Il Pokémon numero 151, in particolare, viene rappresentato sia in una variant Rara Illustrazione olografica che con una carta Rara Iper dai bordi metallici, che sicuramente farà un figurone nella vostra collezione.