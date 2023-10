GCC Pokémon: il Pikachu 'Van Gogh' promo torna disponibile, ma c'è un grosso problema

Se avete seguito la vicenda della carta Pokémon di Pikachu in versione Van Gogh, ricorderete che quest'ultima è stata ritirata dal Van Gogh Museum il 14 ottobre, dopo che un'orda di scalper ha presso d'assedio la struttura al lancio della collaborazione con The Pokémon Company, facendo il tutto esaurito delle carte e rivendendole a prezzi assurdi.

Quello che in pochi sapranno, anche perché si tratta di una notizia dell'ultimo minuto, è che la carta di Pikachu "Van Gogh" è di nuovo disponibile, anche se non al Van Gogh Museum. Il museo, infatti, ha interrotto la partnership con The Pokémon Company negli scorsi giorni, temendo che una ripresa della distribuzione delle carte a tema potesse mettere a repentaglio la sicurezza dello staff della struttura, dei visitatori e degli scalper stessi.

Tuttavia, il Pikachu "Van Gogh" si trova ancora a prezzi folli in rete (anche se, piano piano, anche questi si stanno sgonfiando). Per evitare di lasciare che gli scalper possano lucrare sulla carta promo del GCC Pokémon, dunque, The Pokémon Company ne ha annunciato una nuova distribuzione, questa volta però presso i negozi della catena Pokémon Center.

Il profilo ufficiale Pokémon su X ha spiegato già il 12 ottobre che "i fan che fanno shopping ai Pokémon Center riceveranno presto un'altra opportunità di ottenere il "Pikachu con cappello di feltro grigio" promozionale. Gli allenatori riceveranno un "Pikachu con cappello di feltro grigio" per ogni acquisto effettuato in un Pokémon center contenente dei prodotti del TCG Pokémon".

Con un nuovo tweet, quest'ultimo risalente al 17 ottobre, il profilo ha aggiunto: "Allenatori, ora avete l'occasione di recarvi ad un Pokémon Center per una chance di ricevere un "Pikachu con cappello di feltro grigio" come carta promozionale per ogni ordine contenente dei prodotti del TCG Pokémon (valore minimo dell'acquisto di 30 Dollari in prodotti del TCG Pokémon) fino a esaurimento scorte".

Sfortunatamente, la notizia non è delle migliori per i fan occidentali del GCC Pokémon. Al momento, infatti, i Pokémon Center si trovano tutti nel Sol Levante: le uniche esperienze di questo tipo in Europa sono state i popup store di Parigi e Londra, al momento chiusi. A tal proposito, non sappiamo nemmeno se la carta promo di Pikachu "Van Gogh" sia stata stampata in inglese o se sia stata tradotta in giapponese. Ciò che è certo è che l'afflusso di carte promo di Pikachu sul mercato farà abbassare i prezzi di quelle già circolanti, dando una bella lezione agli scalper e, si spera, rendendo abbordabile anche per le persone comuni l'acquisto della carta.