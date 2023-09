GCC Pokémon, ecco i Pokémon Paradosso: le carte del prossimo set svelate in Giappone

La prossima espansione del GCC Pokémon sarà Paradosso Temporale, in arrivo in Italia entro la fine del 2023. Oggi, finalmente, The Pokémon Company ha svelato anche i set gemelli Ancient Roar e Future Flash, il corrispettivo nell'OCG giapponese di Paradosso Temporale. Con l'annuncio dei due set, inoltre, sono state mostrate tante carte inedite.



Anche nei due set giapponesi, i Pokémon Paradosso saranno la meccanica principale: questi ultimi potranno essere mostriciattoli Paradosso del Futuro o del Passato, e saranno riconoscibili grazie ad un'apposita dicitura nell'angolo in alto a sinistra dell'illustrazione e ad una colorazione particolare della carta. Tra i Pokémon Paradosso già svelati abbiamo Lunaruggente-ex (la cover card di Ancient Roar) e Eroeferreo-ex (la cover card di Future Flash).



Come da tradizione, i due set conterranno poco meno di 100 carte, più un numero imprecisato di carte Art Rare o di rarità superiore. La release giapponese di Ancient Roar e Future Flash è fissata per il 27 ottobre, probabilmente qualche settimana prima di quella del set Paradosso Temporale in occidente. Oltre alle carte di Ancient Roar e di Future Flash, comunque, Paradosso Temporale conterrà anche tutti i Pokémon di Raging Surf, un'altra espansione in arrivo a breve nel Sol Levante.



I due set gemelli saranno venduti in booster box da 30 pacchetti ciascuno. Ogni pacchetto (che sarà acquistabile anche singolarmente) conterrà 5 carte, mentre ciascun box avrà un prezzo di 5.400 Yen, ovvero 34 Euro circa. Ovviamente, vi ricordiamo che nei pacchetti giapponesi del GCC Pokémon non vi sono sempre delle carte Rare garantite, il che contribuisce ad abbassarne il prezzo.



Insieme al reveal dell'espansione sono state mostrate anche tante nuove carte, in larga parte Pokémon Paradosso. Tra di essi abbiamo i Paradossi del passato Codaurlante, Fungofurioso e Alirasenti, insieme alla versione ex di Peldisabbia; nonché i Paradossi del futuro Saccoferreo, Colloferreo e Falenaferrea, insieme a Manoferrea-ex.