GCC Pokémon, ecco le prime carte di Destino di Paldea: c'è Pikachu shiny!

L'annuncio di Destino di Paldea, la nuova espansione del GCC Pokémon, risale solo ad un paio di giorni fa. Oggi, però, possiamo finalmente dare un'occhiata alle prime immagini dei prodotti di Destino di Paldea, a partire dalle nuove carte e dalle nuove Tin con protagonisti i Pokémon cromatici: sono bellissime!

Partiamo dalla Tin da collezione di Charizard-ex Teracristal. Il prodotto è stato svelato da PokéGuardian e sembra essere disponibile in due versioni, una dalla tradizionale forma ottagonale e una con un form factor leggermente diverso e più grande. La carta promo delle due Tin è però sempre la stessa, così come l'artwork del Charizard che campeggia sul coperchio. Ovviamente, la carta che vediamo attraverso il vetro è la versione shiny del Charizard-ex Teracristal di Ossidiana Infuocata.

Proseguiamo poi con le due Tin di Grandizanne-ex e Solcoferreo-ex. I due Pokémon vengono finalmente lanciati in versione Paradosso - rispettivamente del Tempo Passato e del Tempo Futuro. Si tratta infatti degli unici due Pokémon Paradosso a non aver ricevuto tale trattamento nel GCC, dal momento che essi sono stati lanciati come parte del set base di Scarlatto e Violetto, che ancora non implementava la meccanica dei Pokémon Paradosso. Le due Tin di Grandizanne-ex e Solcoferreo-ex, come quelle di Charizard, dovrebbero contenere una carta promozionale e quattro pacchetti di espansione di Destino di Paldea.

Infine, un video diffuso sempre su Twitter-X (e che potete vedere in calce, insieme alle immagini delle Tin di cui vi abbiamo appena parlato) ci mostra tre delle Mini-Tin di Destino di Paldea, una dedicata a Maushold, l'altra con protagonista Palafin e una in cui campeggia la linea evolutiva di Tinkaton. Nelle Mini-Tin dovrebbero trovarsi due pacchetti di Destino di Paldea e un'illustrazione speciale in cartoncino. Nel medesimo video, inoltre, vediamo le prime carte di Destino di Paldea, ovvero Pikachu, Mimikyu, Scyther e Baxcalibur, tutti ovviamente shiny!