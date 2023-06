Il GCC Pokémon è già pronto per Halloween: svelato il nuovo BOOster bundle!

Mentre i fan italiani del GCC Pokémon restano in attesa del lancio del set Pokémon Scarlatto e Violetto - 151 nel Vecchio Mondo, i cugini d'Oltreoceano ricevono le prime informazioni sui prodotti pensati per le festività di Halloween. Tra di essi, The Pokémon Company ha svelato il BOOster Bundle Trick or Trade.

Il prodotto è un bundle che comprende ben cinquanta mini-pack del GCC Pokémon. Ogni pacchetto comprende un totale di tre carte, anche se sfortunatamente la cardlist completa del mini-set non è ancora stata svelata. In copertina sul bundle vediamo però Pikachu e Mimikyu, che saranno anche i due mostriciattoli cover di ciascun pacchetto. Sullo sfondo, invece, troviamo delle sagome di Zubat.



Il BOOster Bundle - Trick or Trade arriverà il 1° settembre sul mercato americano e, forse, anche su quello europeo: si tratta di un lancio decisamente anticipato rispetto alle festività di Halloween, ma ciò non stupisce se consideriamo la rapidità con cui i bundle di questo tipo vengono esauriti tra i collezionisti. Collezionisti a parte, il prodotto è pensato per le famiglie e per i più piccoli, esattamente come il set Pokémon "La mia prima lotta", in arrivo anch'esso a settembre.



Ovviamente, l'idea alla base del BOOster Bundle è quella di distribuire i pacchetti al posto dei dolcetti di Halloween, rivedendo in chiave Pokémon il classico "Trick or treat" del mondo anglosassone, che negli ultimi anni si è imposto anche in Italia e in tutta Europa come tradizione legata alla lunga notte di Halloween.



Il prezzo di ciascun bundle è comunque piuttosto basso, dal momento che parliamo di soli 20 Dollari per ben 50 mini-pack da tre carte ciascuno. Insomma, quello appena svelato da The Pokémon Company potrebbe essere un prodotto perfetto per festeggiare Halloween insieme ai propri figli ed ai loro amici, ma anche per non farsi trovare impreparati di fronte alle minacce di "scherzetti" del 31 ottobre.