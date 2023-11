GCC Pokémon dietro le quinte: il lavoro dei tester che provano per ore le nuove carte

A pochi giorni dalla rivelazione della Collezione Premium di Charizard, fra le colonne di The Guardian compare un'intervista a Kohei Kobayashi e Satoru Inoue, due dei tester che lavorano presso Creatures Inc, i quali hanno spiegato alcune dinamiche interne legate allo sviluppo e, soprattutto, ai test delle varie carte di Pokémon Trading Card Game.

Il team presso The Pokémon Company, infatti, prevede una squadra di ben 18 tester interni il cui compito è quello di mettere rigorosamente alla prova le carte nuove e le carte future. Il loro lavoro? Giocare con le carte collezionabili Pokémon tutto il giorno, quello che si potrebbe dire il sogno di molti appassionati.

Durante la visita a Creatures Inc, i due tester intervistati hanno condiviso con il Guardian alcune delle caratteristiche del loro lavoro. In particolare, tra le loro mansioni c'è quella di provare le nuove carte per un mese o due prima del loro rilascio generale, giocando fino a quattro battaglie all'ora per almeno sette ore al giorno.

"Non assumo né scovo mai nessuno ai Campionati Mondali, perché voglio lasciare i giocatori forti così come sono. Brillano davvero quando sono là fuori a competere, quindi non voglio rovinare questo aspetto", spiega Kobayashi quando parla di come seleziona le risorse da assegnare al ruolo di tester interni.

Naturalmente, fra le competenze necessarie sono necessarie "passione e conoscenza", legate anche ai dettagli di anche ogni singola carta. L'intervista approfondisce anche nei dettagli il processo di progettazione della grafica delle carte (a tal proposito, le rare illustrazioni di Paradosso Temporale sono bellissime) e moltissimi altri interessanti dietro le quinte del lavoro in azienda.