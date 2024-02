GCC Pokémon, il ritorno del Pikachu Van Gogh: presto sarà di nuovo disponibile

Vi ricordate la bellissima (e fallimentare) collaborazione tra The Pokémon Company e il Van Gogh Museum di Amsterdam dello scorso anno? La partnership prevedeva la pubblicazione di una carta speciale di Pikachu con cappello di feltro grigio, ma l'azione degli scalper ha spinto il museo a ritirare la promozione nel giro di pochi giorni.

Dopo che, a meno di una settimana dall'inizio della collaborazione, il Van Gogh Museum ha abbandonato la partnership con il GCC Pokémon, ci sono stati diversi tentativi di rendere il Pikachu "Van Gogh" disponibile al pubblico tramite vie alternative di distribuzione, evitando che l'azione degli scalper del GCC Pokémon facesse nuovamente lievitare il prezzo della carta. Infatti, il Pikachu con cappello di Van Gogh era aumentato di prezzo fino a più di 1.700 Euro presso i rivenditori online.

Nessuna di queste distribuzioni alternative del Pikachu "Van Gogh" ha avuto successo, anche perché tutti gli eventi di questo tipo sono stati limitati al Giappone. Ora, fortunatamente, i collezionisti olandesi potranno mettere le mani sulla versione alternativa di Pikachu originariamente pensata per il Van Gogh Museum. In particolare, il mostriciattolo verrà regalato a chiunque acquisterà almeno 29,99 Euro di prodotti del GCC Pokémon presso uno dei seguenti rivenditori olandesi:

Intertoys

Game Mania

Top1Toys

Primera

Bruna

Media Markt

Smyths Toys Superstores

Inoltre, la carta sarà disponibile anche presso alcuni rivenditori locali convenzionati con The Pokémon Company.

ùNegli scorsi mesi, in effetti, l'azienda aveva confermato che delle nuove opportunità per mettere le mani sulla carta sarebbero arrivate all'inizio del 2024 anche per gli utenti europei e americani. Al momento, sfortunatamente, non ci sono ancora dettagli circa la data di inizio della promozione, né sappiamo a quante carte ammontino le scorte disponibili per i Paesi Bassi. In ogni caso, con l'imminente ritorno sul mercato del "Pikachu con cappello di feltro grigio", il prezzo della carta presso i rivenditori secondari sembra essere destinato a scendere rapidamente.