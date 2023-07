GCC Pokémon Scarlatto e Violetto, svelate tante carte promo: c'è un Pokémon-ex esclusivo

Ormai Ossidiana Infuocata, la nuova espansione del GCC Pokémon è in arrivo: l'uscita del set, infatti, è fissata per l'11 agosto in Europa. Intanto, però, dal Giappone arrivano una manciata di nuove carte Pokémon promozionali di Ossidiana Infuocata, che ritraggono tanti mostriciattoli vecchi e nuovi in pose decisamente artistiche.

La carta che più salta all'occhio è il simpatico Scovillain-ex di PLANETA Mochizuchi: si tratta di un Pokémon-ex con 260 PS e con due attacchi. Il primo, al costo di un'Energia generica, permette di scottare un Pokémon avversario e di impedirne il ritiro per un turno. Il secondo, che costa due Energie di tipo Erba, infligge ben 140 punti danno all'avversario e, soprattutto, permette di scartare una carta dalla sua mano e una dalla cima del suo deck. La particolarità di questa carta è che Scovillain-ex non è mai comparso nel GCC Pokémon, almeno fino ad ora. Presenze decisamente più stabili sono invece gli altri mostriciattoli della collezione promo giapponese, ovvero Revavroom (già visto nei Kit Sfida Strategica di Scarlatto e Violetto), Cleffa, Toxel, Pupitar e Carvanha. Completa la collection la carta Stadio Moonlight Hill, che permette di scartare una carta Energia Psico ogni turno per curare di 30 PS tutti i propri Pokémon. Parallelamente, è stata svelata anche una versione holo mirrorfoil di Grusha, la capopalestra di Sierra Napada, specializzata nei Pokémon di tipo Ghiaccio. La carta, con numero 096/SV-P, verrà regalata a tutti i partecipanti agli eventi competitivi dei Pokémon Center accreditati in Giappone. Le altre promo, invece, saranno disponibili sempre nei Pokémon Center con l'acquisto di prodotti del GCC dedicati a Scarlatto e Violetto. Al momento, non è chiaro se le carte promo arriveranno anche in Italia e con quali modalità saranno distribuite: con l'uscita di Ossidiana Infuocata prevista tra una ventina di giorni, comunque, è certo che ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.