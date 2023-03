GCC Pokémon Scarlatto e Violetto: vi sveliamo in anteprima le carte di Pepe e Mabosstiff

A distanza di qualche settimana dal debutto di Scarlatto e Violetto, l'espansione del gioco a base di carte collezionabili Pokémon dedicato alle creature dell'ultima esclusiva Nintendo Switch, siamo pronti a svelarvi ben due carte del set in anteprima assoluta.

Pepe

La prima carta del set che andremo a svelarvi è un allenatore ben noto a chi ha giocato Pokémon Scarlatto e Violetto su Nintendo Switch. Stiamo infatti parlando di Pepe, figlio del Professor Turum e importante personaggio del titolo, visto che affida al giovane protagonista una delle tre quest principali. La splendida illustrazione di questa carta, ad opera di Kantaro, mostra l'allenatore di Paldea alle prese con la sua più grande passione: la cucina. Nell'immagine presente sulla carta da collezione possiamo infatti osservare Pepe mentre è intento a preparare un delizioso sandwich durante quello che sembra essere un pic-nic. Per quello che concerne le abilità della carta in questione, la sua attivazione fa sì che il giocatore possa cercare nel mazzo una carta Strumento ed una carta Oggetto Pokémon, per poi mostrarle all'avversario ed infine aggiungerle alle carte che ha in mano. Al termine dell'azione, è fondamentale che il giocatore proceda rimischiando tutte le restanti carte del mazzo, visto che durante la ricerca ha potuto dare una sbirciata a quelle che avrebbe pescato nei turni immediatamente successivi.

Mabosstiff

La seconda carta è invece un Pokémon, ovvero il tenero Mabosstiff: questo mostro simile ad un grosso cane è l'evoluzione di Maschiff e viene descritto come un Pokémon docile che ama trascorrere il tempo con i bambini. Al netto della sua apparente calma, Mabosstiff può anche diventare aggressivo se vi è in gioco la sicurezza della sua famiglia. La peculiarità di questa carta risiede nell'illustrazione ad opera di Okacheke, poiché ci permette di osservare la stessa scena della carta di Pepe da un'altra prospettiva e con uno stile completamente diverso. Il nostro Pokémon di tipo Buio è infatti sdraiato ai piedi di Pepe mentre prepara un panino e guarda il suo padrone con la speranza che possa lanciargli qualche prelibatezza dal tavolo. L'abilità principale di Mabosstiff prende il nome di Gridodilotta Spaventoso e consiste nella possibilità di spostare una sola volta durante il turno il Pokémon attivo dell'avversario nella sua panchina, per poi fargli scegliere il mostro che dovrà prendere il suo posto. Azioneferoce è invece una mossa che infligge 160 punti di danno e, al contempo, danneggia Mabosstiff sottraendogli 30 PS.

In attesa di scoprire quali altre carte faranno parte della collezione, cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'espansione Scarlatto e Violetto di Pokemon Gioco di Carte Collezionabili arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo 31 marzo 2023.