GCC Pokémon, un nuovo set sarà dedicato a Garchomp e... Gholdengo?

Mentre il set Pokémon Card 151 arriva in Giappone, pare che i designer del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon siano già al lavoro sulla prossima espansione del TCG. Quest'ultima, secondo le ultime speculazioni, si farà però attendere piuttosto a lungo: stando ai rumor, infatti, il prossimo set di Scarlatto e Violetto arriverà solo a settembre.

Come vi avevamo spiegato tempo fa analizzando gli ultimi trademark registrati da The Pokémon Company e Nintendo, il set sarà chiamato "Raging Surf" e sarà il terzo della nona generazione del GCC Pokémon, dopo il set base di Scarlatto e Violetto e Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea. Proprio di Evoluzioni a Paldea, inoltre, noi di Everyeye vi abbiamo mostrato due carte esclusive: correte a dare un'occhiata!

Tornando però a Raging Surf, il sito web PokéGuardian spiega che il nome completo dell'espansione sarà Pokémon Card Game Scarlet 6 Violet Enhanced Expansion Pack Raging Surf, e che quest'ultima verrà lanciata il 22 settembre 2023, dopo la pausa estiva. Quest'ultima data si rifà ovviamente al lancio nipponico, anche se è improbabile che quest'ultimo sarà troppo lontano da quello europeo, che potrebbe dunque avvenire entro metà ottobre.

La data di lancio di Raging Surf ci dà un'idea sulla timeline delle prossime uscite del GCC Pokémon sia in Giappone che in Occidente. Evoluzioni a Paldea è andato a ruba in Giappone nelle scorse settimane, mentre arriverà in occidente il prossimo 9 giugno. Il set Pokémon Card 151, invece, farà il suo debutto nel Sol Levante il 16 giugno, mentre non sappiamo quando (e se) arriverà in Italia. Dopo i due appuntamenti di giugno - uno per il Giappone e uno per l'occidente - sembra dunque che ci sarà una pausa estiva di circa tre mesi nelle nuove uscite, perfetta per tutti i recuperi degli arretrati del GCC da parte dei fan.

Infine, sembra che Raging Surf conterrà 62 carte più un numero imprecisato di Art Rare o superiori. Ogni booster box dell'espansione conterrà 30 pacchetti di carte, presumibilmente da 5 carte ciascuno, e costerà 5.400 Yen, ossia circa 36 Euro. Sembra inoltre che i due Pokémon principali dell'espansione saranno Gholdengo e Garchomp, anche se non è chiaro quale sia il legame tra i due mostriciattoli e il titolo del set.