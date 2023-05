GCC Pokémon, il set-nostalgia di Kanto arriva anche in Europa? Un leak sembra confermarlo

Dopo l'annuncio dell'espansione Ossidiana Oscura per il GCC Pokémon, è giunto ora il momento di fare il punto sulle uscite estive del cardgame dei mostriciattoli tascabili. A rendere più interessante il calendario, però, ci si è messo un leak delle scorse ore, secondo cui un nuovo set "intermedio" potrebbe essere in arrivo.

Andiamo con ordine, e cerchiamo di analizzare le uscite una alla volta. In Europa, il 9 giugno arriverà Evoluzioni a Paldea, la seconda espansione di Scarlatto e Violetto, che avrà in copertina Pokémon come Chien-Pao e Ting-Lu, due dei quattro leggendari del Quartetto Nefasto di Paldea. Noi di Everyeye abbiamo anche avuto il piacere di svelarvi due carte di Evoluzioni a Paldea, Bellibolt-EX e Kissara.

Il 9 agosto, invece, sarà la volta del lancio di Ossidiana Oscura, terza espansione del GCC ambientata a Paldea, che tra le sue cover card avrà un bellissimo Charizard-EX Teracristal di tipo Buio e un Tyranitar-EX Teracristal di tipo Elettro. Per ora non sappiamo quasi nulla sul set, ma sicuramente più informazioni saranno divulgate nel corso dell'estate.

Infine, sappiamo quasi per certo che la quarta espansione di Scarlatto e Violetto sarà Raging Surf. Come Ossidiana Oscura, anche Raging Surf si baserà su un Pokémon Teracristal, che con ogni probabilità sarà uno speciale Garchomp-EX con Teratipo Acqua. L'altra cover card del set dovrebbe invece essere Gholdengo, il Pokémon Tesoro introdotto proprio con le avventure videoludiche ambientate a Paldea.

Un calendario uscite piuttosto lineare, nel quale potrebbe inserirsi la release italiana di Pokémon Card 151, il set-nostalgia dedicato ai Pokémon di Kanto, arrivato a fine aprile in Giappone e che potrebbe debuttare come un set unico anche in Europa e negli Stati Uniti. L'alternativa, però, è che le carte di questo set vengano divise su più espansioni occidentali, senza un rilascio standalone vero e proprio.

A complicare il calendario, però, è il possibile lancio di un'espansione 3.5 di Scarlatto e Violetto, che secondo PokéGuardian dovrebbe collocarsi tra la release di Ossidiana Oscura e quella di Raging Surf. L'espansione, che sarà lanciata con tanto di Set Allenatore Fuoriclasse, Booster Box da 30 bustine e persino con delle mini-tin, è per ora sconosciuta. Lo scenario più comune è che si tratti della versione occidentale del set Pokémon Card 151, che dunque potrebbe davvero arrivare in versione standalone anche nel Vecchio Mondo. Tuttavia, non possiamo escludere che l'espansione rappresenti invece un prodotto completamente nuovo, che potrebbe essere annunciato durante i Campionati Mondiali Pokémon di Yokohama, nel mese di agosto.