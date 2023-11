GCC Pokémon, il set Paradosso Temporale arriva in edicola: tutte le novità

Tra le uscite cardgame del mese di novembre, uno dei prodotti che certamente attireranno i fan è il nuovo set del GCC Pokémon, Paradosso Temporale. Finalmente, nelle scorse ore la quarta espansione principale di Scarlatto e Violetto è arrivata in tutte le edicole e nei negozi specializzati: vediamo di cosa si tratta!

Dopo aver scoperto la cardlist completa di Paradosso Temporale, possiamo confermare che il set ruota attorno ai Pokémon Paradosso del Tempo Passato e del Tempo Futuro. Queste due tipologie di mostriciattoli, infatti, rappresentano una meccanica tutta nuova nel GCC Pokémon, andando a rimescolare completamente le carte in tavola anche sulla scena competitiva.

Per esempio, i Pokémon Tempo Passato hanno più PS dei mostriciattoli normali, perciò sono molto più "duri" da mandare K.O.. Non solo: essi hanno anche degli attacchi diretti che causano molti danni all'avversario, rivelandosi una minaccia capace di dare tanto filo da torcere al nemico, che dovrà ridurre a zero la loro salute facendo attenzione ai loro potenti attacchi.

Al contrario, i Pokémon Tempo Futuro hanno dei potenti effetti: non parliamo dunque di creature dall'enorme potenziale distruttivo - almeno non dal punto di vista della forza bruta - ma di mostriciattoli i cui attacchi portano con sé degli effetti aggiuntivi perfetti per costruire strategie volte a sconfiggere l'avversario logorandolo nel corso della partita.

L'altra novità di Paradosso Temporale, infine, sono le carte Macchinario Tecnico, che tornano nel GCC Pokémon dopo qualche anno di assenza. A questo giro, le carte Macchinario Tecnico sono degli Oggetti Pokémon dotati di un potente effetto: esse, infatti, permettono di insegnare un terzo attacco al Pokémon a cui vengono equipaggiate! Per concludere, vi ricordiamo che anche noi di Everyeye vi abbiamo svelato due carte di Paradosso Temporale in anteprima: stiamo parlando di Latios e Joltik!