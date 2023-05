GCC Pokémon, ecco il nuovo Set Speciale: ci sono Pawmot, Houndstone e Toedscruel EX

Mentre in occidente arriva il box da collezione di Annihilape del GCC Pokémon, il cui lancio è previsto in estate, in Giappone sarà un altro prodotto a tenere compagnia agli allenatori durante la stagione estiva. Stiamo parlando dello Special Set di Pokémon Scarlatto e Violetto, che ha per protagonisti ben tre Pokémon di nona generazione.

Nello specifico, il set è dedicato a Toedscruel-EX, Pawmot-EX e Houndstone-EX, che saranno proposti in una versione variant rispetto a quelle già viste nel Set Base di Scarlatto e Violetto e nell'espansione Evoluzioni a Paldea, uscita nel Sol Levante ad aprile e in arrivo in occidente il 9 giugno. La data d'uscita prevista per per la mini-espansione è il 19 maggio.

Parliamo di mini-espansione perché quest'ultima comprende ben sette carte completamente nuove: oltre ai già citati Toedscruel-EX, Pawmot-EX e Houndstone-EX, infatti, abbiamo anche delle variant delle pre-evoluzioni dei tre Pokémon EX, ossia Toedscool, Pawmi, Pawmo e Greavard. Ogni set conterrà una sola delle tre linee evolutive, perciò per completare la vostra collezione dovrete acquistare almeno tre box.

Accanto ad un "pacchetto speciale" con un totale di tre carte variant (Pawmot-EX, Pawmi e Pawmo in un caso; Toedscruel-EX e due copie Toedscool in un altro; Houndstone-EX e due copie di Greavard nel terzo), nel box troverete anche otto pacchetti di Snow Hazard e Clay Burst, le due "espansioni gemelle" che in occidente saranno lanciate sotto l'unico nome di Evoluzioni a Paldea. Il prezzo del pacchetto sarà pari a 1.800 Yen, o 12 Euro circa.