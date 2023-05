GCC Pokémon, ci siamo: Evoluzioni a Paldea in arrivo, svelato il Set Sfida Strategica

Ormai la campagna promozionale di Evoluzioni a Paldea è entrata nel vivo: dopo aver visto le bellissime illustrazioni full-art del prossimo set Pokémon, è oggi The Pokémon Company a lanciare il Set Sfida Strategica di Evoluzioni a Paldea, disponibile dal 27 maggio nei negozi di giochi.

Come il Set Sfida Strategica di Scarlatto e Violetto, di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima dell'espansione uscita lo scorso 30 marzo, anche quello di Evoluzioni a Paldea è stato pensato per tornei ed eventi prerelease, che permetteranno ai giocatori di testare con mano le nuove carte e le combinazioni inedite garantite dall'espansione basata sul Quartetto Nefasto di Paldea.

Considerato che Evoluzioni a Paldea arriverà il 9 giugno in tutte le edicole e i negozi di giocattoli, il Set Sfida Strategica sarà un'occasione molto ghiotta per allenatori e collezionisti, che potranno mettere le mani su alcuni nuovi Pokémon già un paio di settimane prima della loro release ufficiale. Per il momento non abbiamo ancora un elenco dei tornei prerelease ufficiali, ma sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Ogni Set Sfida Strategica è composto da un mazzo da 40 carte e da quattro bustine di Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea. Con le bustine potrete migliorare il vostro deck sostituendo alcune delle sue carte, nella speranza di sorprendere i vostri avversari con delle strategie inaspettate. Tra le 40 carte del mazzo ce ne sarà poi una promozionale olografica a caso su un totale di quattro, che seguono i quattro temi dei mazzi pre-lancio.

Le quattro carte holo sono quelle di Baxcalibur, Tinkaton, Murkrow e Pelipper, che trovate riportate nella galleria in calce a questa notizia. Viene da sé che i quattro mazzi di base dovrebbero ruotare attorno alle sinergie dei Pokémon promo ed ai loro tipi, ovvero Acqua, Psico, Buio e Normale. Vi ricordiamo infine che durante i tornei prerelease si gioca con mazzi da 40 carte e 4 carte premio, e non con i tradizionali deck da 60 carte e 6 carte premio.