GCC Pokémon: svelata la cassa di Paldea, con un'incredibile carta promo di Pikachu

Mentre aspettiamo la nuova espansione del GCC Pokémon, che dovrebbe arrivare a fine gennaio in Giappone, The Pokémon Company ha annunciato una vera e propria "cassa" di carte Pokémon di Paldea, con alcune promo che faranno la felicità di tutti gli allenatori e di tutti i collezionisti di mostriciattoli tascabili.



Il nuovo prodotto annunciato da The Pokémon Company, di cui potete trovare una serie di fotografie in calce a questa notizia, si chiama Paldea Adventure Chest, e arriverà il 1° marzo 2024 sul mercato americano. Al momento non ci sono informazioni circa un eventuale lancio europeo del prodotto, che però appare decisamente probabile. Il prezzo suggerito per la "cassa" è di 49,99 Dollari.



La Adventure Chest di Paldea è un prodotto mai visto prima nel GCC Pokémon, che per questo attirerà sicuramente l'attenzione dei collezionisti incalliti. All'interno del box abbiamo sei bustine di espansione del GCC Pokémon (tutte prese dai set Pokémon di Scarlatto e Violetto, a giudicare dalle immagini), un "mini portfolio", cioè un piccolo album con tre slot per le carte, un peluche di Pikachu e un foglio stracolmo di adesivi. A questi, poi, si aggiungono ben sette carte promo mai viste prima.



Tra le promo troviamo Sprigatito-ex, Maushold-ex e Pawmot-ex, che saranno già inclusi nel mini portfolio da collezione. Non è dunque un caso che proprio Sprigatito, Maushold e Pawmot (con relativa linea evolutiva) siano - insieme a Pikachu - i protagonisti dell'intero box. Altre carte promozionali verranno invece dedicate a Tandemaus, Pawmi e Pawmo: tutte queste carte dovrebbe ricevere un trattamento foil esclusivo.



La vera star della "cassa" di Paldea è però una bellissima carta promozionale full-art di Pikachu, il cui artwork è una novità assoluta sia per il TCG occidentale che per il corrispettivo giapponese. Nell'illustrazione infatti, possiamo vedere il mostriciattolo più famoso al mondo mentre si diverte in un campo fiorito insieme a Sprigatito, Pawmot e Maushold.