GCC Pokémon, svelata la Collezione Premium di Charizard: tutti i dettagli

Ormai la nuova espansione del GCC Pokémon, Paradosso Temporale, è dietro l'angolo: l'uscita del set, infatti, è fissata per il 3 novembre. Mentre aspettiamo Paradosso Temporale, però, perché non sbustare la nuova Collezione Premium di Charizard-ex, appena lanciata nel GCC Pokémon?

Come ci spiega il sito ufficiale del GCC Pokémon, la nuova Collezione Premium è interamente dedicata a Charizard, uno dei Pokémon più amati di sempre (che, tra l'altro, è già stato tra i protagonisti di Ossidiana Infuocata e del set-nostalgia dedicato alla prima Generazione, Scarlatto e Violetto - 151).

Non è dunque un caso che il set comprenda una carta promozionale olografica di Charizard-ex, ritratto nella sua versione Teracristal prelevata da Ossidiana Infuocata (che per questo è di tipo Buio, e non di tipo Fuoco come da tradizione). La carta promo, comunque, ha un'illustrazione diversa da quella già vista nel terzo set di Scarlatto e Violetto. Inoltre, nel cofanetto abbiamo due carte olografiche di Charmander e Charmeleon e una carta codice del GCC Pokémon Live.

Come se ciò non bastasse, la Collezione Premium comprende sei bustine di espansione di Scarlatto e Violetto: dalle immagini diffuse da The Pokémon Company, che trovate in calce, possiamo vedere che si tratta di pacchetti di Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea e di Scarlatto e Violetto - Ossidiana Infuocata.

Infine, il pacchetto comprende anche 65 bustine protettive a tema Charizard Teracristal e una custodia magnetica per le vostre carte più rare, con tanto di base di sostegno: perfetta per contenere il vostro Charizard preferito!