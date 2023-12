GCC Pokémon, svelata la Collezione Premium di Ho-Oh, Lugia e Suicune: arriva nel 2024!

Mentre i fan del GCC Pokémon attendono Destino di Paldea, la nuova espansione in arrivo ad inizio 2024, è The Pokémon Company a svelare un nuovo prodotto che farà la felicità degli allenatori più nostalgici, con una serie di carte che ripescano alcuni dei mostriciattoli leggendari più amati di Johto.



Come spiegano i colleghi di PokéGuardian, The Pokémon Company International ha svelato la Collezione Premium "Combined Powers", che verrà lanciata sul mercato europeo (anche su quello italiano, ovviamente in versione tradotta) e su quello americano nel mese di febbraio 2024, poco dopo la release occidentale di Destino di Paldea.



Il set comprende carte come Ho-Oh ex, Lugia ex e Suicune ex, ma anche una versione vintage di Mr. Mime, con un artwork ripescato direttamente da una carta degli anni Novanta, insieme a tre nuove carte Supporter. Lugia ex sarà anche disponibile in versione oversize. A completare la Collection ci saranno poi ben 11 pacchetti di carte Pokémon, alcuni dei quali dovrebbero essere di Spada e Scudo, mentre altri saranno dei set di Scarlatto e Violetto rilasciati nell'ultimo anno.



Questi contenuti dovrebbero bastare, da soli a giustificare i 59,99 Euro di prezzo della Collezione Premium in arrivo a febbraio. Ciò che rende più interessante il pacchetto, però, è che i tre leggendari di Johto, le carte Supporter e il Mr. Mime speciale sono tutti stati prelevati dall'edizione speciale del TCG Pokémon Classic, appena lanciata in Giappone e in arrivo nel 2024 in Europa e Nordamerica, ad un prezzo che però dovrebbe toccare i 400 Dollari.



In altre parole, i collezionisti potranno mettere le mani sulle nuove carte del TCG Pokémon Classic senza dover spendere una fortuna per il pacchetto completo. Resteranno esclusive del cofanetto Classic le ristampe foil degli starter del primissimo set del GCC Pokémon, che dunque potranno essere acquistate solo ad altissimo prezzo quando il prodotto arriverà in Italia.