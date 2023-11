GCC Pokémon, svelata la nuova espansione: Destino di Paldea è piena di Pokémon shiny!

Il set Shiny Treasure del GCC Pokémon giapponese di Scarlatto e Violetto è stato annunciato da The Pokémon Company a fine ottobre. Ora, finalmente, è stato svelato anche il nome italiano dell'espansione: quest'ultima si chiamerà Destino di Paldea, e arriverà il 26 gennaio 2024 nel Bel Paese. Ecco tutti i dettagli!

Come ampiamente anticipato dai leak, Destino di Paldea mette al centro i Pokémon shiny (o cromatici, che dir si voglia), collocandosi sulla scia di espansioni amatissime come Destino Sfuggente e Destino Splendente. Il set, dunque, segna il ritorno dei Pokémon cromatici anche nel GCC occidentale dei mostriciattoli tascabili, colmando una lacuna rimasta aperta per tutto il primo anno del cardgame Pokémon di Scarlatto e Violetto. A questo giro, ovviamente, le creature che riceveranno delle versioni shiny saranno quelle della regione di Paldea.

In totale, i Pokémon Shiny di Destini di Paldea saranno 130: tra di essi troviamo Pikachu, Ceruledge, Tinkaton, Dondozo, Tatsugiri e molti altri, a cui vanno aggiunti alcuni Pokémon-ex in versione Teracristal, come Charizard, Forretress ed Espathra. Infine, nel set saranno introdotti anche i primi Pokémon Paradosso del Tempo Futuro e del Tempo Passato in versione EX.

The Pokémon Company ha confermato che alcuni di questi shiny riceveranno delle versioni alternative con illustrazione intera o estesa, mentre altri appariranno in versione Rara Iper con un effetto cromatico completamente nuovo. In totale, comunque, il set presenta 11 Pokémon-ex cromatici, tre carte illustrazione con Pokémon cromatici e otto carte Rare Illustrazione Speciale, di cui alcune avranno per protagonisti dei mostriciattoli shiny.

Sfortunatamente, come già successo con il set Pokémon 151, anche Destini di Paldea non arriverà in edicola, ma potrà essere acquistato solo online e presso i rivenditori specializzati con alcuni prodotti celebrativi ben precisi: tra di essi abbiamo i Set Allenatore Fuoriclasse, le Collezioni Premium, le Scatole da Collezione e le Tin e Minitin dell'espansione.