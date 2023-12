GCC Pokémon, svelata la nuova espansione: ci sono i Paradossi di Suicune, Entei e Raikou

Mentre gli allenatori Pokémon europei ed americani aspettano l'uscita occidentale di Destino di Paldea, la nuova espansione del GCC Pokémon, in Giappone si inizia già a parlare del primo set in arrivo nel 2024. Nelle scorse ore, infatti, The Pokémon Company ha confermato la prima uscita del nuovo anno, in arrivo a fine gennaio!



Come già suggerito da alcuni marchi registrati legati al GCC Pokémon depositati da Creatures, Inc. e The Pokémon Company nel mese di novembre, Cyber Judge e Wild Force saranno le nuove espansioni dell'OCG Pokémon giapponese. Come sempre, si tratterà di due "set gemelli", cioè di due espansioni in uscita nello stesso giorno, tematicamente legate l'una all'altra e le cui carte verranno raccolte in un solo set occidentale.

Wild Force ha per protagonisti Acquecrespe, Vampeaguzze e Furiatonante, ovvero i Pokémon Paradosso del Tempo Passato basati rispettivamente su Suicune, Entei e Raikou, introdotti nei videogiochi Pokémon negli scorsi mesi tramite eventi speciali o nel DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto Il Disco Indaco, disponibile dal 7 dicembre scorso.



Cyber Judge è incentrato su Fogliaferrea, Massoferreo e Capoferreo, i tre Pokémon Paradosso del Tempo Futuro modellati sulle fattezze di Virizion, Terrakion e Cobalion, i "Tre Moschettieri" Pokémon introdotti in quinta generazione. Di questi sei Pokémon, solo Massoferreo e Vampeaguzze saranno dei mostriciattoli "standard", mentre tutti gli altri verranno rilasciati in versione ex.

Inoltre, nei nuovi set faranno ritorno le carte ACE SPEC del GCC Pokémon, introdotte con la quinta generazione del gioco di carte collezionabili e che proprio per questo rappresentano un importante indizio sugli imminenti remake di Pokémon Bianco e Nero anche nel settore videoludico. Per ora, le uniche due carte ACE SPEC rivelate sono chiamate "Neo Upper Energy" e "Prime Catcher", che avevano già ricevuto un teaser durante i Campionati Mondiali Pokémon dello scorso agosto.



Cyber Judge e Wild Force saranno composti da 71 carte ciascuno, più un numero imprecisato di Rare Illustrazione o superiori. In Giappone, come sempre, le espansioni saranno vendute in booster box da 30 pacchetti ciascuno, mentre ogni bustina conterrà cinque carte, senza rare assicurate. Ciascun box costerà 5.400 Yen, ovvero 35 Euro circa. La data di lancio asiatica dei due set è fissata per il 26 gennaio 2024.