GCC Pokémon, svelata la nuova meccanica di Scarlatto e Violetto: ecco i Pokémon Paradosso!

I campionati mondiali Pokémon del 2023 si sono conclusi un paio di giorni fa con la proclamazione dei nuovi Campioni del VGC e del GCC Pokémon. Nella cornice del campionato mondiale, The Pokémon Company ha anche annunciato la nuova espansione del cardgame Pokémon, Paradox Rift, che porterà con sé la meccanica distintiva di nona generazione nel GCC.

Come potete vedere dal video riportato in cima a questa notizia, alla fine del Pokémon World Championship 2023 The Pokémon Company ha annunciato l'espansione Paradox Rift, interamente dedicata ai Pokémon Paradosso. Si tratterà della quarta espansione ufficiale di Scarlatto e Violetto, poiché negli scorsi giorni è stato presentato anche il set Pokémon OCG Raging Surf, dedicato a Garchomp, Groudon e Jirachi.



Paradox Rift arriverà a novembre in contemporanea tra Europa e Stati Uniti, con un lancio simultaneo la cui data non è ancora stata ufficializzata. Il set conterrà carte che verranno lanciate nell'OCG giapponese come parte dei due set-gemelli "Ancient Roar" e "Future Flash", entrambi in arrivo nel Sol Levante nel mese di ottobre.



La nuova meccanica introdotta da Paradox Rift sarà quella di "Antico-Futuro": alcuni Pokémon (come i mostriciattoli Paradosso di Pokémon Scarlatto e Violetto) avranno la dicitura "Antico", mentre altri avranno quella "Futuro", un po' come già avvenuto per le creature "Colpo Singolo" e "Colpo Rapido" introdotte con l'espansione Stili di Lotta di Pokémon Spada e Scudo, lanciata in Europa nel 2021.



Tra i primi Pokémon Antico e Futuro avremo, come ampiamente prevedibile, tutti i Pokémon Paradosso di Scarlatto e Violetto. Tra di essi troviamo, per esempio, Lunaruggente-ex e Eroeferreo-ex (rispettivamente Antico e Futuro), ma anche Fungofurioso e Codaurlante (entrambi Antico) e Saccoferreo e Falenaferrea (entrambi Futuro). Trovate le carte di questi Pokémon sparse per questa notizia.



Nel 2024, invece, arriveranno nuovi set di Scarlatto e Violetto (come ampiamente prevedibile, ovviamente) che riporteranno in auge le carte ACE SPEC, che sono state inizialmente rilasciate come parte della quinta generazione del GCC Pokémon: un altro segnale dell'imminente remake di Pokémon Bianco e Pokémon Nero?